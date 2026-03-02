Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα κυρίως στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 16, στη Θεσσαλία από 1 έως 18, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16, στις Κυκλάδες από 9 έως 15 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.