Σειρήνες ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο στο βόρειο Ισραήλ λόγω βλημάτων που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό (IDF).

Οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη Χάιφα και τις γύρω περιοχές, καθώς και σε αρκετές άλλες τοποθεσίες στην Άνω Γαλιλαία.

Οι IDF επιβεβαίωσαν ότι η Χεζμπολάχ βρισκόταν πίσω από την εκτόξευση πυραύλων από τον Λίβανο πριν από λίγο, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ.

Η Χεζμπολάχ με ανακοίνωση της λίγο αργότερα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση δηλώνοντας ότι στόχευσε μία ισραηλινή βάση στη Χάιφα σε αντίποινα για τη δολοφονία του Χαμενεΐ του Ιράν, «για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του και σε απάντηση στις επαναλαμβανόμενες ισραηλινές επιθετικές ενέργειες».

«Η ηγεσία της αντίστασης έχει πάντα επισημάνει ότι η συνέχιση της ισραηλινής επιθετικότητας και η δολοφονία των ηγετών, της νεολαίας και του λαού μας μάς δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να απαντήσουμε στον κατάλληλο χρόνο και τόπο», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Ο ισραηλινός εχθρός δεν μπορεί να συνεχίσει την δεκαπεντάμηνη επιθετικότητά του χωρίς προειδοποιητική απάντηση για να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα και να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα λιβανέζικα εδάφη.»

Hezbollah has joined the conflict against Israel. The Israel Defense Force announces that six rockets were launched by Hezbollah against Haifa in the last few minutes, in the latest barrage directed at Northern Israel. — OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026

Σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η οργάνωση έχει πυροδοτήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024.