Τουλάχιστον δεκαεπτά άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στο Πακιστάν, κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κυρίως όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε διπλωματικά κτίρια των Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα.

Στο Καράτσι, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες εκατοντάδες διαδηλωτές να αποπειρώνται εισβολή στο αμερικανικό προξενείο, προτού απωθηθούν από την αστυνομία, η οποία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Καράτσι, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν ως χθες βράδυ.

Τουλάχιστον εννιά από τα θύματα σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα νοσοκομείων εν γνώσει του AFP.

Οι αρχές στην επαρχία Σιντ, όπου υπάγεται η μεγαλούπολη, διέταξαν να αρχίσει να διενεργείται έρευνα, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους.

Χθες το πρωί, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούσαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο του περιβόλου και έσπασαν παράθυρα της αμερικανικής διπλωματικής εγκατάστασης, με κάποιους να λένε πως είχαν πρόθεση να το πυρπολήσουν, προτού επέμβει η αστυνομία.

Στην πόλη Γκίλγκιτ (βόρεια), τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στις οποίες υπήρξαν επίσης πολλοί τραυματισμοί, δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο Ζαχίρ Σα.

Στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, κάπου 4.000 άνθρωποι διαδήλωσαν, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την προηγουμένη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν προειδοποιητικά πυρά και είδαν την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στη Σκαρντού (βόρεια), διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ και τρία οχήματα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Λαχόρη (ανατολικά).

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ έκρινε χθες ότι η δολοφονία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ αποτελούσε «παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.

«Ο λαός του Πακιστάν ενώνεται με τον λαό του Ιράν αυτές τις ώρες οδύνης (…) και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά του για την μάρτυρα» Αλί Χαμενεΐ, είπε επίσης.

Όμως διαδηλώτρια είπε αγανακτισμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι ηγέτες μας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από λακέδες των ΗΠΑ».

«Το ελάχιστο που όφειλε να κάνει η κυβέρνησή μας ήταν να μας αφήσει να εκφράσουμε το πένθος μας», πρόσθεσε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας στο Πακιστάν κάλεσαν τους υπηκόους των χωρών αυτών να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή.

Ο πρωθυπουργός Σαρίφ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση εν μέσω των βομβαρδισμών που διεξάγονται από το πρωί προχθές Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που παρουσίασε ως κυρίως ισραηλινή επιχείρηση.