Ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την ΑΕΚ, μετά τη λήξη όμως την κατέβασε από την ιστοσελίδα του, ενημερώνοντας πως έγινε εκ παραδρομής και πως δεν είναι αυτή η άποψη της διοίκησης.

«Σφαγή του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο. Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου. Ντροπή και μόνο ντροπή», ανέφερε η ανακοίνωση που είχε βγάλει η ομάδα του Αχιλλέα Μπέου, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Μετά τη λήξη όμως και το τελικό 2-2, μάλλον δεν είχε παράπονα από τη διαιτησία, καθώς η ανακοίνωση κατέβηκε από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ και στη θέση της ανέβηκε το εξής: «Εκ παραδρομής ανέβηκε στο σάιτ της ΠΑΕ ανακοίνωση κατά του διαιτητή Τσιμεντερίδη η οποία δεν απηχεί την άποψη και το πνεύμα της διοίκησης της ΠΑΕ Βόλος».