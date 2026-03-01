Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας δήλωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι για τις “αναγκαίες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες” απέναντι στα αντίποινα του Ιράν, ώστε να “καταστρέψουν στην πηγή” τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

“Θα λάβουμε μέτρα για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και αυτά των συμμάχων μας στην περιοχή“, ενδεχομένως εμποδίζοντας την Ισλαμική Δημοκρατία να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποίησε σε κοινή δήλωση η ομάδα E3, στην οποία μετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι έχουν συγκλονιστεί από τις “αδιάκριτες και δυσανάλογες” αυτές επιθέσεις που πλήττουν χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες δεν ενεπλάκησαν στην αρχική στρατιωτική επιχείρηση.

Τα πλήγματα “στοχοποίησαν τους στενούς συμμάχους μας και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή“, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο θα συζητήσουν αυτά τα αμυντικά μέτρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή.