Σοκ και πανικός για τους τουρίστες και τους influencers στο Ντουμπάι όταν οι πρωτοφανείς επιθέσεις με drones και πυραύλους του Ιράν έπληξαν την πόλη.

Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά συντάκτης του Politico, όλα ξεκίνησαν ξαφνικά ενώ εκείνος και κάποιοι φίλοι του σχολίαζαν τον ιταλικό διαγωνισμό τραγουδιού San Remo.

Ένας δυνατός κρότος έξω από το διαμέρισμά τους δίπλα στο ξενοδοχείο Μπούρτζι Χαλίφα σήμανε συναγερμό και τα κινητά άρχισαν να χτυπούν με ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης: «Παραμείνετε σε ασφαλείς χώρους».

Ο συντάκτης όπως και οι άλλοι κάτοικοι έτρεξαν στο γκαράζ, καθώς στο Ντουμπάι δεν υπάρχουν υπόγεια καταφύγια.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του Politico η νύχτα ήταν ατελείωτη, με συνεχείς ελέγχους στο κινητό, και του έδωσε μια μικρή γεύση από την καθημερινότητα που βιώνουν οι Ουκρανοί με τις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 165 βαλλιστικοί πύραυλοι, 2 κρουζ πύραυλοι και 541 drones. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, αλλά τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και σε πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Fairmont The Palm και το Burj Al Arab.

Οι δυτικοί κάτοικοι, οι influencers και οι τουρίστες, ήταν παντελώς απροετοίμαστοι. Λίγοι κατέβηκαν τις σκάλες, ενώ άλλοι παρέμειναν στις υποδοχές με τα κατοικίδια τους, προσπαθώντας να προστατευτούν από τους εκκωφαντικούς ήχους των εκρήξεων και των αυτοκινήτων στους δρόμους.

Η παραλία Kite Beach, γεμάτη πριν τις επιθέσεις, άδειασε σχεδόν τελείως την επόμενη μέρα. Κάθε ξαφνικός ήχος προκαλούσε πανικό, ακόμα και για όσους απολάμβαναν avocado toast. Παρά το χάος, οι ντελιβεράδες συνέχισαν να δουλεύουν, προσφέροντας φαγητό στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

Η επίθεση κλόνισε την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς και πολυτελούς προορισμού, ενώ οι επενδυτές ήδη βλέπουν ευκαιρίες για αγορά ακινήτων σε χαμηλότερες τιμές.

Όπως καταλήγει ο συντάκτης του Politico, οι Δυτικοί που ζουν ή επισκέπτονται την πόλη ένιωσαν για πρώτη φορά τον πραγματικό φόβο μιας σύρραξης στη Μέση Ανατολή, σε μια πόλη που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσβλητη.