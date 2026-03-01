Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν την Κυριακή οι 19 συλληφθέντες, πολλοί εκ των οποίων ανήλικοι, από τη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Από νωρίς το πρωί, γονείς και φίλοι παρέμεναν στον χώρο περιμένοντας τα νεότερα, με τους δικηγόρους να κάνουν λόγο για αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι η πορεία ήταν ειρηνική και δεν δικαιολογούνται οι κατηγορίες περί κατοχής οπλισμού.

«Είχαν κατέβει ειρηνικά στη συγκέντρωση, τον πιάσανε και τον χτύπησαν»

Οι γονείς, εμφανώς φορτισμένοι, προχώρησαν σε καταγγελίες για αναίτια βία και «κατασκευασμένες» κατηγορίες. «Ο γιος μου είχε κατέβει ειρηνικά στη συγκέντρωση… τον έχουν προσαγάγει στη ΓΑΔΑ ότι είχε πάνω του βεγγαλικό. Όντως τους είπαν να σταματήσουν για κάποιον έλεγχο. Ο γιος μου φοβήθηκε γιατί εντάξει, λογικό, άρχισε να τρέχει. Ήταν με τρεις φίλους του, τους οποίους και αυτούς προσήγαγαν. Τους είπαν χαρακτηριστικά ότι τώρα που θα πιάσουμε τον φιλαράκο σας θα δείτε τι θα πάθει. Τον πιάσανε, τον πετάξανε κάτω, τον χτυπήσανε. Έχει χτύπημα εδώ (στο πρόσωπο), έχει φάει μπουνιές και κλωτσιές και στα δέκα μέτρα όπως ήταν ξαπλωμένος κάτω εκεί που είχε πέσει υπήρχε ένα βεγγαλικό το οποίο του είπαν ότι ήταν δικό του. Είναι δεκαέξι χρονών. Τους αντιμετώπισαν λες και είναι κοινοί εγκληματίες επειδή πήγαν σε μια απλή συγκέντρωση» τόνισε πατέρας 16χρονου συλληφθέντα.

Μια μητέρα ανήλικου συλληφθέντα κατήγγειλε την αδιαφορία, όπως λέει, των αρχών στις εκκλήσεις της να χορηγηθεί φάρμακο στο παιδί της, το οποίο έχει ανάγκη για λόγους υγείας.

Ο δικηγόρος ανήλικου συλληφθέντα υπογράμμισε ότι δεν θα έπρεπε να οδηγούνται τόσο εύκολα ανήλικοι στα κρατητήρια: «Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όποιον βρίσκαν στον δρόμο, τον πιάνανε. Δεν οδηγούμε με τόσο μεγάλη ευκολία ανήλικα στα κρατητήρια, όταν προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα αυτά τα παιδιά διαπιστώνουν ότι τελικά κινδυνεύεις από την ίδια την αστυνομία».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι στη συγκέντρωση των περίπου 40.000 πολιτών, ομάδα 50 ατόμων με κουκούλες επιτέθηκε με πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας μετά το πέρας των ομιλιών στο Σύνταγμα. Συνολικά έγιναν 200 προσαγωγές και 19 συλλήψεις, ενώ, όπως αναφέρει, σε κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν, κατά περίπτωση, αεροβόλο πιστόλι, καπνογόνο, βεγγαλικά, σπρέι πιπεριού, μπουκάλια με πέτρες και σφυρί θραύσης κρυστάλλων. Η ΕΛ.ΑΣ υποστηρίζει ότι έκανε χρήση «ενδεδειγμένων μέσων» για την προστασία του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά.