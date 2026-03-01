Ο Άρης ηττήθηκε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό και για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία, μέσω ανάρτησης στα social media.

Αρκετές φορές από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου οι «κίτρινοι» τα έχουν βάλει με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά και το ίδιο έγινε και τώρα, μετά την ήττα στη Λεωφόρο.

Η ΠΑΕ ανέβασε στα social media βίντεο με τις δύο φάσεις για τις οποίες υπάρχουν παράπονα και επιτέθηκε ξανά στον επικεφαλής της ΚΕΔ, γράφοντας τα εξής…

«Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία; Στέρεψαν πια τα λόγια μας… Καληνύχτα και καλή τύχη…».