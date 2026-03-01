Νέο μήνυμα για τη σύγκρουση με το Ιράν ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση «μαζικής επιχείρησης», η οποία – όπως ανέφερε – δεν αφορά μόνο τη σημερινή ασφάλεια της χώρας, αλλά και το μέλλον των επόμενων γενεών.

«Αναλαμβάνουμε μια τεράστια επιχείρηση, όχι απλώς για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στον δικό μας χρόνο και τόπο, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ περιέγραψε τη στρατιωτική δράση ως «καθήκον και βάρος ενός ελεύθερου λαού», τονίζοντας ότι πρόκειται για ενέργειες «σωστές και αναγκαίες».

«Οι ενέργειες αυτές είναι σωστές και απαραίτητες ώστε οι Αμερικανοί να μην χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουν ένα ριζοσπαστικό, αιμοδιψές τρομοκρατικό καθεστώς εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα», ανέφερε, σκληραίνοντας περαιτέρω τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη.