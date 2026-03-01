Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τα χτυπήματα που έχουν δεχθεί σε τουριστικούς και στρατιωτικούς στόχους από τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις, θα κρατήσουν κλειστές τις χρηματιστηριακές αγορές τους τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι το Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι και η Χρηματιστηριακή Αγορά του Ντουμπάι θα παραμείνουν κλειστά στις 2 και 3 Μαρτίου.

«Η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα, όπως κρίνεται απαραίτητο», ανέφερε σε δήλωσή της.

Τα δύο χρηματιστήρια των ΗΑΕ συγκαταλέγονται στα πέντε μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Μέσης Ανατολής και φιλοξενούν μερικές από τις πιο αξιόλογες εισηγμένες εταιρείες της περιοχής.

Οι αγορές του Κόλπου που άνοιξαν την Κυριακή σημείωσαν απότομες πτώσεις. Ο δείκτης αναφοράς της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησε κατά περισσότερο από 4% κατά την έναρξη των συναλλαγών, ο δείκτης του Ομάν υποχώρησε κατά 3% και ο κύριος δείκτης της Αιγύπτου έχασε 5,44%, ενώ το Κουβέιτ ανέστειλε εντελώς τις συναλλαγές.