Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη στη βρετανική βάση της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις από Κύπριους και Βρετανούς αξιωματούχους ότι το νησί αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραύλων.

Ο δημοσιογράφος του ισραηλινού Channel 14, Χιλέλ Μπίτον Ρόζεν, ανέφερε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, με τις σειρήνες να ηχούν στη βάση και αεροσκάφη να απογειώνονται.