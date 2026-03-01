Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκρηξη στη βρετανική βάση της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις από Κύπριους και Βρετανούς αξιωματούχους ότι το νησί αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραύλων.
After Britain announced allowing the US to use its military bases, Iran launched its first attack against a British military base in Cyprus. pic.twitter.com/zvQTGcEQ9D— Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 1, 2026
Ο δημοσιογράφος του ισραηλινού Channel 14, Χιλέλ Μπίτον Ρόζεν, ανέφερε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, με τις σειρήνες να ηχούν στη βάση και αεροσκάφη να απογειώνονται.
⚡️#BREAKING Israel's Channel 14 reports: A suspected plane crash at the British Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus. A loud explosion was heard in the area, and alarms were triggered at the base as aircraft took off.— War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026