Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας έντονες ανησυχίες για διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες.

Τα συμβόλαια Brent crude και Nymex light sweet oil κατέγραψαν άλμα πάνω από 10% όταν άνοιξαν οι ενεργειακές αγορές την Δευτέρα το πρωί στην Ασία, πριν όμως υποχωρήσουν ελαφρώς από αυτά τα υψηλά επίπεδα.

Πριν λίγη ώρα η τιμή του Brent crude ήταν σχεδόν 9% υψηλότερη στα 79,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Nymex σημείωνε άνοδο περίπου 8,5% στα 72,70 δολάρια.