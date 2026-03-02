Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα «βλήματα» που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα από το Λίβανο και προκάλεσαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ, κατέπεσαν σε «υπαίθριες περιοχές», σύμφωνα με τα «προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο». Όπως διευκρίνισε, ένα από αυτά αναχαιτίστηκε.

«Βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και άλλα βλήματα κατέπεσαν σε υπαίθριες περιοχές όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε.

Πριν από λίγο, άρχισαν να ακούγονται ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό.

Η οργάνωση δήλωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ είχε προειδοποιήσει χθες ότι σκόπευε να δράσει για την αντιμετώπιση της «επίθεσης» των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία είχε αποτέλεσμα στο πρώτο της στάδιο να σκοτωθεί ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν μέσω Telegram ότι η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, «επιτέθηκε στη Χάιφα», λιμάνι του βόρειου Ισραήλ, «με έξι πυραύλους».

«Η Υεμένη θα μπει στη μάχη σε μερικές ώρες», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, αναφερόμενοι προφανώς στους συμμάχους τους, στο κίνημα των ανταρτών Χούθι.

Η Χεζμπολάχ θεωρείται πως βγήκε εξασθενημένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ στον οποίο ενεπλάκη τον Οκτώβριο του 2023 για να υποστηρίξει τη Χαμάς, παλαιστινιακό κίνημα-σύμμαχό της. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της συνεχίστηκαν σε σχεδόν καθημερινή βάση καθώς η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου την κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Η Χεζμπολάχ δεν είχε αναλάβει δράση στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.