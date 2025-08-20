Το Ιράν έχει αναπτύξει νέους πυραύλους με ισχυρότερες ικανότητες και είναι έτοιμο να τους χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που δεχτεί νέα επίθεση από το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ένας πόλεμος 12 ημερών έφερε αντιμέτωπες τις δύο χώρες, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις 13 Ιουνίου εναντίον του Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα εναντίον κυρίως στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και σκότωσε Ιρανούς επιστήμονες που εργάζονταν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας καθώς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, ενώ στοχοθέτησε και τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ, προτού τερματιστούν οι εχθροπραξίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στις 24 Ιουνίου.

«Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών είχαν κατασκευαστεί από το υπουργείο Άμυνας πριν μερικά χρόνια», δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Αζίζ Νασιρζαντέχ όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

«Σήμερα έχουμε κατασκευάσει πυραύλους με πολύ ανώτερες ικανότητες (…) και αν ο σιωνιστής εχθρός ξεκινήσει ξανά αυτή την περιπέτεια, αναμφίβολα θα τους χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε.

Μετά τη συμφωνία εκεχειρίας Ιρανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια νέα αντιπαράθεση, αν και δεν επιδιώκει τον πόλεμο.

Σήμερα το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή θα διεξαχθούν στρατιωτικά γυμνάσια «στο βόρειο τμήμα του Ινδικού ωκεανού και στη θάλασσα του Ομάν».

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Το Ισραήλ από την πλευρά του έκανε λόγο για 28 νεκρούς.

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει. Εξάλλου επικρίνουν το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα, κυρίως την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Το Ιράν ανακοίνωσε στις 28 Ιουλίου ότι δεν θα συζητά για τις αμυντικές του ικανότητες με τις δυτικές κυβερνήσεις, αφού η Γαλλία ζήτησε να συναφθεί «ολοκληρωμένη συμφωνία» με την Τεχεράνη, η οποία θα αφορά τόσο τις πυρηνικές της δραστηριότητες όσο και το βαλλιστικό της πρόγραμμα αλλά και την επιρροή που ασκεί στις χώρες της περιοχής.