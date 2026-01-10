Μήνυμα προς το εσωτερικό της Βενεζουέλας φέρεται να έστειλε ο ανατραπείς πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου κρατείται εν αναμονή της δίκης του. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο γιος του, ο πρώην ηγέτης εμφανίζεται ψύχραιμος, ενώ δίπλα του βρίσκεται και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία κρατείται επίσης.

Το μήνυμα του Μαδούρο διαβιβάστηκε από τον Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστό ως «Νικολασίτο (δηλ. μκρός Νικολάς)», σε στελέχη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος PSUV στο Καράκας. «Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», φέρεται να ήταν το περιεχόμενο της δήλωσης του έκπτωτου προέδρου. Παράλληλα, σύμφωνα με τον γιο του, ο 63χρονος απευθύνθηκε και στους δικηγόρους του λέγοντας: «Μη λυπάστε».

Το PSUV έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο καταγράφεται το μήνυμα όπως μεταφέρθηκε από τον γιο του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες συνελήφθησαν από Aμερικανούς κομάντος στην κατοικία τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βενεζουέλας τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών.

Στο κατηγορητήριο, ο ανατραπείς πρόεδρος περιγράφεται ως «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ». Επιπλέον, του αποδίδεται ότι συνεργάστηκε με «τρομοκρατικά» αντάρτικα κινήματα και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Μετά τις εξελίξεις αυτές, καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Βενεζουέλας ανέλαβε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.