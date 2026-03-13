Υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε επικήρυξη για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης, με την αμοιβή να είναι ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, που τη συνοδεύει και σχετική εικόνα, ζητούνται πληροφορίες για τον εντοπισμό των Ιρανών ηγετών.
«Έχετε κάποια πληροφορία;», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης και στη συνέχεια παραθέτει σύνδεσμο για επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές.
Got information on these Iranian terrorist leaders?— Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026
Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw