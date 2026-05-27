Να απαντήσει στις αιχμές που διατυπώθηκαν σε ανάρτηση της ΜΚΟ UN Watch προχώρησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά τους ισχυρισμούς περί χρηματοδότησης ύψους 100.000 δολαρίων από την Κίνα. Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης, αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα αναφέρονται στην επίμαχη δημοσίευση, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των οικονομικών ενισχύσεων προς υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν ισχύει το δημοσίευμα. Ο ΟΗΕ επειδή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση δέχεται διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις που προορίζονται για λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν ποτέ οι ειδικοί εισηγητές. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανείς ειδικός εισηγητής, τα παίρνει το γραφείο του ύπατου αρμοστή. Δεν επιτρέπεται ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας να παίρνει έστω και 1 ευρώ, είμαστε άμισθοι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε πως τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργία της θέσης και όχι προσωπικές αμοιβές. «Είναι για τους συνεργάτες που καλύπτουν τη θέση, δεν έχω δικούς μου συνεργάτες» πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος τοποθετήθηκε και για την αναφορά της ανάρτησης σχετικά με τη συμμετοχή του σε παρουσίαση βιβλίου του Σι Τζινπίνγκ στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η παρουσία του στην εκδήλωση δεν είχε καμία απολύτως σχέση με οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση.

«είμαστε καλεσμένοι εγώ, ο κ. Τραγάκης από τη ΝΔ και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου. Είναι εντελώς ασύνδετα τα γεγονότα, ούτε ο κ. Τραγάκης ούτε εγώ πήρα χρήματα για να πάμε» είπε.

Αναφερόμενος στον λόγο για τον οποίο η Κίνα στηρίζει οικονομικά ορισμένες λειτουργίες του ΟΗΕ, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι το Πεκίνο επιχειρεί να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν τη δική τους συμμετοχή.

«Θέλει να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί και να παρουσιαστεί ως δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά της UN Watch, αμφισβητώντας τον ρόλο και τη δράση της οργάνωσης. «Δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα για την ανάρτηση. Το UN Watch είναι μια ψευδο-ΜΚΟ του Ισραήλ που συμμετέχει σε οργανωμένη εκστρατεία κατά του ΟΗΕ και συμμετέχει σε ένα δίκτυο παραπληροφόρησης» κατέληξε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στην ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδρασή του, η UN Watch υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός φέρεται να έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα μέσα στο 2025, χρονιά κατά την οποία μίλησε θετικά για τον Σι Τζινπίνγκ και το «όραμα του ανοιχτού πνεύματος και του διαλόγου» που, σύμφωνα με την ανάρτηση, προωθεί ο Κινέζος ηγέτης.

Αναλυτικά, η ανάρτηση αναφέρει:

«Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος υπηρετεί ως εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ “για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη”, έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025 — την ίδια χρονιά που επαίνεσε το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ και το “όραμα του ανοιχτού πνεύματος και του διαλόγου” του Κινέζου δικτάτορα».

George Katrougalos, a former Greek foreign minister serving as the UN expert “on a democratic and equitable international order,” received $100,000 from China in 2025 — the same year he praised Xi Jinping’s book and the Chinese dictator’s “vision of openness and dialogue.” pic.twitter.com/CCh6IU1wbV — UN Watch (@UNWatch) May 26, 2026

Την ίδια στιγμή, η UN Watch έκανε ειδική αναφορά και σε επίσκεψη του Γιώργου Κατρούγκαλου στην Τεχεράνη τον Νοέμβριο του 2025.

«Τον Νοέμβριο του 2025, ο Κατρούγκαλος ταξίδεψε στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του ιρανικού καθεστώτος, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι. Οι δύο εξέφρασαν τη λύπη τους για τα “εγκλήματα” του Ισραήλ και των ΗΠΑ», σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.