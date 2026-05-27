Δεν διαφαίνεται ότι η Διοργανώτρια Αρχή της Stoiximan Super League 1 θα προχωρήσει σε εισήγηση περί αναδιάρθρωσης ενόψει της νέας σεζόν.

Με πέντε ομάδες να έχουν υπογράψει το έγγραφο περί αιτήματος αναδιάρθρωσης η κατάσταση δεν οδεύει προς μία τέτοια κατεύθυνση και στο να εισηγηθεί η Λίγκα Πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Η τάση που υπάρχει από τις περισσότερες ομάδες της Λίγκας (και άρα πλην των 5 δηλαδή) είναι κατά μίας τέτοιας ενέργειας και άρα δεν πρόκειται να προκύψει τέτοια εισήγηση προς την ΕΠΟ. Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Τετάρτης ξεκινά στις 12 το μεσημέρι με την εξής ατζέντα συζήτησης:

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: