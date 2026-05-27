Η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος «ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη πολιτικές αναταράξεις και σχόλια στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης εκτιμά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκείνος που «πρέπει να ανησυχεί» περισσότερο από τις νέες εξελίξεις.

«Αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης γιατί έχει κάνει το λάθος να στρίψει το κόμμα του αριστερά. Γιατί μεταξύ της μαϊμούς και του γνήσιου, ο κόσμος επιλέγει το γνήσιο. Ο Τσίπρας είναι γνήσιος αριστερός», ανέφερε ο Ανδρέας Δρυμιώτης σε σημερινές του δηλώσεις.

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Action24 επανέλαβε την εκτίμησή του ότι «πολύ πιθανό να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση».

«Ο Τσίπρας είναι πολύ πιο επιδραστικός από τον Ανδρουλάκη, είναι πολύ πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα», σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής.

Ωστόσο ο Ανδρέας Δρυμιώτης χαρακτήρισε «λάθος» την επιλογή ΕΛ.Α.Σ. για το όνομα του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «είναι εντελώς copy paste από τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη και με το κοριτσάκι» και ότι «έχει μαζέψει όλα τα κομμάτια της αριστεράς, όπως βλέπετε τη λεηλάτησε».

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, παρατήρησε πως «όλοι αυτοί που στήριξαν τα ξυλόλια και την Καρυστιανού τα πληρώνουν τώρα. Της άνοιξαν τον δρόμο ο Βελόπουλος και η Ζωή και θα την πληρώσουν και καλά να πάθουν».

Τέλος, όπως εκτίμησε ο ίδιος «οι μετριοπαθείς θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα ψηφίσουν τη ΝΔ στις εκλογές όπως έγινε στην Κύπρο που οι νοικοκυραίοι το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν το ΔΗΣΥ».