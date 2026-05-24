Νέα πολιτική ισορροπία διαμορφώνεται στην Κύπρο μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τη σύνθεση της νέας Βουλής να παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και το κομματικό σκηνικό να αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει ξεπεράσει το 100%, έξι κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο νέο κοινοβούλιο, ενώ ιστορικά κόμματα μένουν εκτός Βουλής.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει η ισχυρότερη κοινοβουλευτική δύναμη, διατηρώντας τις 17 έδρες που κατείχε και στην απερχόμενη Βουλή. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ, το οποίο επίσης κρατά σταθερή την παρουσία του με 15 έδρες.

Σημαντικές μεταβολές καταγράφονται στα υπόλοιπα κόμματα της νέας Βουλής. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζεται στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜ εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας επίσης τις 8 έδρες και διπλασιάζοντας ουσιαστικά την κοινοβουλευτική του δύναμη σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, όπου διέθετε τέσσερις.

Την ίδια ώρα, δύο νέα πολιτικά σχήματα καταφέρνουν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για πρώτη φορά. Το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται στη Βουλή με τέσσερις έδρες το καθένα, σηματοδοτώντας μία νέα πολιτική πραγματικότητα και ενισχύοντας τον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού.

Αντίθετα, εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων, εξέλιξη που αλλάζει αισθητά τις ισορροπίες στο νέο κοινοβουλευτικό χάρτη της Κύπρου.

Τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα με καταμετρημένο το 100% των ψήφων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΕΔΡΕΣ: 17

27,1%

101.015 ψήφοι

-0,8%

ΑΚΕΛ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΕΔΡΕΣ: 15

23,9%

88.775 ψήφοι

+1,4%

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

ΕΔΡΕΣ: 8

10,9%

40.572

+4%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

ΕΔΡΕΣ: 8

10%

37.223

-1,3%

ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,8%

21.697

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΔΡΕΣ: 4

5,4%

20.160