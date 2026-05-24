Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε τη χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με την εικόνα της καταμέτρησης στο 90%, οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

Συγχαρητήρια από Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».