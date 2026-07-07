Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις πακιστανικές αρχές για τον εντοπισμό ενός εμπορικού αεροσκάφους τύπου Boeing 737, το οποίο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καράτσι.

Η πακιστανική αερολιμενική αρχή (PAA) ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι έρευνες έχουν ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, με στόχο τον εντοπισμό του αεροσκάφους και την παροχή βοήθειας σε περίπτωση που απαιτείται.

Το αεροσκάφος, με πενταμελές πλήρωμα, που εκμεταλλευόταν η ιδιωτική εταιρεία K2 Airways, καταγράφτηκε να βρίσκεται σε «ταχεία κάθοδο» λίγο προτού χαθεί από τις οθόνες των συστημάτων ραδιοεντοπισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προς το Καράτσι όταν εξαφανίστηκε χθες βράδυ στις 21:21 (τοπική ώρα· 18:21 ώρα Ελλάδας), αφού το πλήρωμα ανέφερε λίγο νωρίτερα πως αντιμετώπιζε «πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης», σημείωσε η αρχή.

Παρατηρήθηκε να βρίσκεται «σε ταχεία κάθοδο» και να κάνει «απότομη αλλαγή κατεύθυνσης» κατόπιν η επαφή και ο εντοπισμός θέσης του διακόπηκαν ενώ βρισκόταν περίπου 155 ναυτικά μίλια (κάπου 287 χιλιόμετρα) από το Καράτσι, πάντα κατά όσα ανακοίνωσε η PAA.

Κέντρο συντονισμού επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκε και βρίσκεται εξέλιξη προσπάθεια να βρεθεί το 737.

Προκαταρτικά δεδομένα που μετέδιδε το αεροσκάφος υποδεικνύουν «απώλεια ύψους, κατόπιν άνοδο, ακολουθούμενη από δεύτερη, ξαφνική και δραματική απώλεια ύψους», σημείωσε ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24.

Η K2 Airways είναι πακιστανική ιδιωτική αεροπορική εταιρεία μεταφοράς φορτίων, που εκτελεί τακτικές και μισθωμένες πτήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροσκάφος που χάθηκε από τα ραντάρ χθες είχε χρησιμοποιηθεί ως επιβατικό από την Aeroflot (Ρωσία) και την Garuda (Ινδονησία), προτού μετατραπεί σε εμπορευματικό το 2012, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου Airfleets.net.