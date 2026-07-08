Μια ιστορία επιβίωσης έρχεται να φωτίσει το σκηνικό καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της κατάφεραν να παραμείνουν στη ζωή για 11 ημέρες, παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια ενός κτηρίου, μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Η δραματική διάσωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου. Η οικογένεια βρέθηκε θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου OPP, το οποίο κατέρρευσε μετά τις σεισμικές δονήσεις.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα κατάφερε να προστατεύσει τα παιδιά της και να τα κρατήσει ζωντανά καθ’ όλη τη διάρκεια του εγκλωβισμού τους, παρέχοντάς τους μητρικό γάλα μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες ομάδων διάσωσης από διαφορετικές χώρες, αλλά και εθελοντών που εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, η έκταση της καταστροφής συνεχίζει να αποτυπώνεται μέσα από τα στοιχεία των Αρχών. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740. Παράλληλα, μεγάλος παραμένει ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι σεισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις υποδομές, με περίπου 60.000 κτήρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε προσωρινούς χώρους, όπου αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό νερό και βασικές υπηρεσίες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανθρωπιστική κρίση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις πληγείσες περιοχές αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης μολύνσεων και ασθενειών.