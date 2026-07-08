Ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο Γουίμπλεντον, καθώς εξασφάλισε για όγδοη συνεχόμενη φορά την παρουσία του στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο 39χρονος Σέρβος χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη απέναντι στον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ, τον οποίο νίκησε με 3-2 σετ (7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4)) σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση και ανατροπές.

Με τη μεγάλη αυτή πρόκριση, ο Τζόκοβιτς πήρε το εισιτήριο για την τετράδα του βρετανικού Grand Slam, όπου θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ.

Ο Νο7 του ταμπλό χαμογέλασε ειρωνικά ύστερα από αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο μακρύ τάι μπρέικ του πρώτου σετ, όμως στο τέλος ήταν εκείνος που πανηγύρισε, όταν ο Οζέ-Αλιασίμ έστειλε ένα βολέ άουτ, χάνοντας ένα σετ που φαινόταν να έχει στα χέρια του.

Στο δεύτερο σετ, ένα διπλό λάθος του Τζόκοβιτς χάρισε μπρέικ στον Καναδό για το 5-3 και εκείνος διατήρησε το σερβίς του στο επόμενο γκέιμ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα. Στη συνέχεια, περίπου στις 19:40 τοπική ώρα, έκλεισε η οροφή του Centre Court.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Τζόκοβιτς, ο οποίος όμως ανέκτησε γρήγορα τη συγκέντρωσή του. Στο τρίτο σετ βελτίωσε αισθητά το παιχνίδι του από τη βασική γραμμή, πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο έκτο γκέιμ και πήρε ξανά το προβάδισμα.

Ο Οζέ-Αλιασίμ έχασε το πρώτο γκέιμ στο σερβίς του στο τέταρτο σετ και ξέσπασε χτυπώντας με τη ρακέτα του την καρέκλα, ωστόσο αντέδρασε, έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον προημιτελικό σε πέμπτο σετ.

Οι δύο τενίστες παρέμειναν αχώριστοι στα πρώτα 12 γκέιμ του τελευταίου σετ, όμως ο Τζόκοβιτς αξιοποίησε την εμπειρία του στο καθοριστικό match tie-break, επικράτησε με 10-4 και αποθεώθηκε από το κοινό του Centre Court, που παρακολούθησε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου.