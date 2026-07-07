Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Μιχάλη Μόσιου τοποθετήθηκε δημόσια μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού, εκφράζοντας την έντονη ενόχληση της οικογένειας για όσα ειπώθηκαν τηλεοπτικά σχετικά με τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Όπως αναφέρει, οι συγγενείς του αισθάνθηκαν ότι παραβιάστηκε η ιδιωτικότητά τους, ενώ διαψεύδουν κατηγορηματικά την εικόνα ότι ο ηθοποιός ήταν μόνος και εγκαταλελειμμένος.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Μόσιος ευχαρίστησε αρχικά όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας μετά την απώλεια του πατέρα του, γράφοντας:

«Καταρχάς θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει για τον πατέρα μας. Πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε το πόσο τον αγαπουσε ο κόσμος. Μας δώσατε μια σπίθα δύναμης μέσα στο σκοτάδι της θλίψης μας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δηλώσεις που προβλήθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστηρίζοντας ότι δημιούργησαν μια εντελώς λανθασμένη εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου. Όπως υπογράμμισε, η οικογένεια ουδέποτε έδωσε τη συγκατάθεσή της να δημοσιοποιηθούν προσωπικές πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού.

«Δεύτερον, και κυριότερο, ως οικογένεια αισθανόμαστε “βιασμένοι”. Μέσα στον πόνο μας, είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας. Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο. Αισθανθήκαμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και προδοσία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδελφό του, δεν βρέθηκε δίπλα μας να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του. Την ίδια ημέρα, επέλεξε να προβάλλει δημόσια το προσωπικό του έργο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα».

Ο Γιάννης Μόσιος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του τονίζοντας ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως ο ίδιος επιθυμούσε, επισημαίνοντας ότι μοναδικός σκοπός της δημόσιας τοποθέτησης της οικογένειας είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε να μπορέσουν να πενθήσουν μακριά από φήμες και εικασίες.

«Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος υπερβολικά χαμηλών τόνων που πάνω απ’ όλα είχε αξιοπρέπεια και ουδέποτε έδινε δικαιώματα. Και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες πληγώνει βαθιά τη μνήμη του και τη δική μας υπόσταση. Το σπίτι μας στην Κερατέα ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί ήταν το καταφύγιό του, εκεί ηρεμούσε, εκεί ήθελε να περνά τον χρόνο του. Ο ίδιος είχε εκφράσει πολλές φορές ότι, όταν θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, θα ήθελε να φύγει ακαριαία, στο σπίτι του. Χωρίς να παιδευτεί και χωρίς να παιδέψει. Αυτό ακριβώς συνέβη. Η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξέλιξη. Έζησε όπως ο ίδιος επέλεξε, έφυγε ακριβώς όπως ο ίδιος ευχόταν και έφυγε στον τόπο που αγαπούσε, γεμάτος. Φροντίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή αδέσποτα ζώα. Αυτό είναι το μόνο που αξίζει να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κιτρινισμοί και εικασίες που αδικούν έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με αξιοπρέπεια. Με αυτή την ανάρτηση θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε και με κάποιο τρόπο να βρούμε τη δύναμη να ορθοποδήσουμε».

Οι δηλώσεις του Μάρκου Λεζέ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου, στις 2 Ιουλίου, ο Μάρκος Λεζές μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε νεκρός ο ηθοποιός στο σπίτι του στην Κερατέα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένας γείτονας άνοιξε το σπίτι με κλειδιά που είχε στην κατοχή του, αφού προηγουμένως η οικογένεια αναζητούσε τον ηθοποιό για ώρες χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις φαίνεται πως προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια της οικογένειας και αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημόσια αντίδραση του γιου του ηθοποιού.

Ο Μάρκος Λεζές είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Ήταν καλός άνθρωπος, τίμιος και ταλαντούχος. Είχε απομονωθεί τα τελευταία χρόνια στην Κερατέα. Τον κυνηγούσα για να μην καπνίζει, του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Τηλεφωνιόμασταν κάθε εβδομάδα. Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια, μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Τη ρώτησα πώς έγινε αυτό, μου είπε “δεν ξέρω”. Έμενε μόνος του στην Κερατέα, η γυναίκα του και τα παιδιά του έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να είχε φύγει από τα ξημερώματα της Κυριακής. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, αλλά δεν απαντούσε. Τα φώτα ήταν αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα είχε τα κλειδιά, άνοιξε και τον βρήκε».