Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να οργάνωνε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων αλλά και να οργάνωνε ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή εκρηκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι για βαρύτατα αδικήματα, αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται και ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο ότι διακινούσε ναρκωτικά.

«Δεν ξέρω τι αναφέρουν οι συγκατηγορούμενοί μου στις συνομιλίες τους. Κάποιοι μου χρωστούσαν χρήματα από μπλουζάκια του Παναθηναϊκού που τους είχα πωλήσει.» φέρεται να είπε ενώ ο 27χρονος συγκατηγορούμενός του, σύμφωνα με πληροφορίες, υπογράμμισε πως «Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία με συγκατηγορούμενό μου που να αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

Χθες απολογήθηκαν συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ ένας πήρε το δρόμο για τη φυλακή.