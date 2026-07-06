Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο ένας από τους οκτώ οπαδούς του Παναθηναϊκού που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι ως μέλη κυκλώματος που οργάνωνε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων ενώ φέρονται να εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις ληστειών, ναρκωτικών και κατοχής εκρηκτικών.

Οι οκτώ από τους δέκα κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, συνελήφθησαν για την υπόθεση και απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Οι επτά, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή ,κατά περίπτωση, περιοριστικών όρων.

«Δεν είμαι μέλος καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού και όχι οπαδός. Ήμουν στον αγώνα με τον Ατρότητο αλλά έκατσα πίσω γιατί φοβήθηκα. Τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική μου χρήση», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του 20χρονος κατηγορούμενος ενώ νεαρός συγκατηγορούμενος του αρνήθηκε , επίσης , τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν σε βάρος του στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του. Αναφερόμενος δε στα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του φέρεται να υποστήριξε πως τα είχε για προσωπική του χρήση .

Ένας 19χρονος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφάνισε τον εαυτό του ως θύμα. «Δεν έχω καμία σχέση. Ήμουν το θύμα της επιθεσης και όχι ο θύτης. Φοβήθηκα ότι θα μπλέξω και και για αυτό είπα ψέματα την προηγούμενη φορά» φέρεται να ισχυρίστηκε.

Αύριο θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ακόμα δύο κατηγορούμενοι στους οποίους οι αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν και σήμερα στα δικαστήρια, ωστόσο, ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.