Μια μεγάλη μουσική εκδήλωση με θέμα “Γρηγόρης Μπιθικώτσης – Βίκυ Μοσχολιού – Τόλης Βοσκόπουλος: Η Μεγάλη Συνάντηση” παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ «Αγάπη και Φροντίδα» μετά από πρωτοβουλία της Λένας Νίτσου – Ψαθά.

Η βραδιά που τέθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο Παπάγου με όλα τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Νοητική Στέρηση «Το Εργαστήρι”.



Μέσα από μια πλειάδα αγαπημένων τραγουδιών και ερμηνευτών και μαζί με τη λυρική αφήγηση της συγγραφέως και ποιήτριας κόρης του Γρηγόρη Μπιθικώτση, Άννας Μπιθικώτση, καθώς και με την προβολή σπάνιου αρχειακού υλικού, το κοινό ταξιδέψε στις στιγμές και τα τραγούδια που σφράγισαν την ελληνική ψυχή. Μαζί τους βρέθηκαν χορωδίες, μουσικά και χορευτικά σύνολα που πλαισίωσαν με επιτυχία το έργο της «τριάδας των μύθων».

Τα τραγούδια της καλλιτεχνικής αυτής βραδιάς ερμήνευσαν οι Λένα Αλκαίου, Μπέσσυ Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένους, Σωτήρης Δογάνης, Γιώργος Κουβαράς, Νίνα Λοτσάρη, Μέμος Μπεγνής, Γιάννης Σαββιδάκης και ο Μπάμπης Τσέρτος.



Στην μουσική εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη η Μικτή Χορωδία Δήμου Παπάγου – Χολαργού,η Χορωδία «Μελωδία» του Σωτήρη Δογάνη, το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου όπως επίσης και η Λαϊκή Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και ενορχηστρωτή Νίκου Κούρου, με την παρουσίαση και την επιμέλεια της εκδήλωσης να έχει η Άννα Μπιθικώτση.

Την βραδιά προλόγισε η πρόεδρος του Συλλόγου “Αγάπη και Φροντίδα” Νανά Κουμπλή και ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος καθώς και η Άννα Μπιθικώτση που ευχαρίστησε την εγγονή του Δημήτρη Ψαθά Λένα Νίτσου-Ψαθά για την ιδέα της εν λόγω εκδήλωσης που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.



Η Λένα Ψαθά είναι εδώ και αρκετό καιρό χορηγός του συλλόγου προσφέροντας κάθε χρόνο παραστάσεις θεατρικών έργων του παππού της Δημήτρη Ψαθά υπερ των ΑμεΑ. Όσο για την σχέση Ψαθά-Μπιθικώτση μην ξεχνάμε πως ο Δημήτρης Ψαθάς είχε αποκαλέσει σε χρονογράφημά του τον Γρηγόρη Μπιθικώτση ως “Σερ” του ελληνικού τραγουδιού και έκτοτε τους ένωνε στενή φιλία.