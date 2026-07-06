Ένας 37χρονος άνδρας συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε ένα 12χρονο αγόρι χτυπώντας το με ζώνη, ενώ φέρεται να του φώναζε υβριστικά σχόλια κατά των ομοφυλόφιλων κοντά σε παιδική χαρά στο Μανχάταν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Κέβιν Μάξγουελ συνελήφθη λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στο παιδί κοντά σε παιδική χαρά στα NYCHA Baruch Houses, στο Lower East Side, το βράδυ της 29ης Απριλίου, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Μάξγουελ, από το Μπρούκλιν, πλησίασε τον 12χρονο και άρχισε να του φωνάζει προσβλητικά σχόλια κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, πριν τον χτυπήσει με μια ζώνη. Σύμφωνα με το Pix 11, ο 37χρονος φέρεται να είπε στο αγόρι: «Είσαι χαζός ή κάτι τέτοιο; Είσαι γκέι; Σκάσε», χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις.

Grown man allegedly whipped 12-year-old boy with belt near NYC playground in anti-gay hate crime attack https://t.co/7ikhHfFKK1 pic.twitter.com/d1dBLRSupl — New York Post (@nypost) July 6, 2026

Το παιδί υπέστη ελαφρά τραύματα από την επίθεση. Μετά το περιστατικό, ο Μάξγουελ φέρεται να τράπηκε σε φυγή και παρέμεινε ασύλληπτος για αρκετούς μήνες.

Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα επίθεσης ως έγκλημα μίσους, τρεις κατηγορίες για επίθεση, συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ευημερία παιδιού, απειλή ως έγκλημα μίσους και απειλή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές είχαν προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα σκίτσο υπόπτου με γένια, ο οποίος φορούσε φούτερ με κουκούλα, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του.