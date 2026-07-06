Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Θράκη εκδηλώνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με την εφημερίδα Birlik να εστιάζει στις ασκήσεις αντιμετώπισης drones και στον διεθνή διαγωνισμό αρμάτων μάχης που προγραμματίζεται στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η ελληνική στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή προσαρμόζει την εκπαίδευση των μονάδων στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στα μη επανδρωμένα συστήματα, στην προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και στη διακλαδική συνεργασία.

Δεν θα πραγματοποιηθεί ο «Παρμενίων» το 2026

Η Birlik αναφέρει ότι η μεγάλη διακλαδική άσκηση «Παρμενίων» δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026.

Στη θέση της, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός φέρεται να περιλαμβάνει μια εξειδικευμένη άσκηση για την αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και έναν διεθνή διαγωνισμό τεθωρακισμένων μονάδων.

Η αλλαγή αυτή παρουσιάζεται από το τουρκικό μέσο ως ένδειξη ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν να προσαρμόσουν τα σενάρια εκπαίδευσης στα διδάγματα των πρόσφατων πολέμων, όπου τα drones έχουν αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στην επιτήρηση, στον εντοπισμό στόχων και στις επιθέσεις κατά στρατιωτικών σχηματισμών.

Η ενημέρωση στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης

Οι σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης.

Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς και οι βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα.

Κεντρικό πρόσωπο της ενημέρωσης ήταν ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο οποίος, κατά την Birlik, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των μονάδων στις νέες τεχνολογίες και στις μεταβαλλόμενες μορφές απειλών.

Εξειδικευμένη άσκηση κατά των UAV τον Νοέμβριο

Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 2026 σχεδιάζεται ειδική άσκηση με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τα σενάρια της άσκησης αναμένεται να επικεντρωθούν στον έγκαιρο εντοπισμό εχθρικών UAV, στην παρακολούθηση της πορείας τους, στην ηλεκτρονική ή κινητική εξουδετέρωσή τους και στην προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον συντονισμό μονάδων αεράμυνας, ηλεκτρονικού πολέμου και επιτήρησης, καθώς και στη διαχείριση πολλαπλών απειλών σε πραγματικό χρόνο.

Η επιλογή της Θράκης για μια τέτοια δραστηριότητα αποκτά ιδιαίτερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές υποδομές, μονάδες υψηλής ετοιμότητας και κρίσιμα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

Ο «International Hellenic Tank Challenge – 26» στην Ξάνθη

Από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 προγραμματίζεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο διεθνής διαγωνισμός αρμάτων μάχης «International Hellenic Tank Challenge – 26» στο Πετροχώρι Ξάνθης.

Στη διοργάνωση αναμένεται να λάβουν μέρος επίλεκτα πληρώματα τεθωρακισμένων μονάδων από διαφορετικές χώρες.

Οι συμμετέχοντες θα δοκιμαστούν στην ακρίβεια πυρών, στην ταχύτητα αντίδρασης, στην κίνηση και στον ελιγμό στο πεδίο, στη συνεργασία μεταξύ των μελών του πληρώματος, καθώς και στη συντήρηση και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των αρμάτων.

Ο διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα με συμμαχικές δυνάμεις και θα προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης τακτικών, διαδικασιών και επιπέδου εκπαίδευσης.

Η στρατιωτική ηγεσία που συμμετείχε

Στην ενημέρωση στη Μάκρη, σύμφωνα με την Birlik, συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Χρήστος Γκουρντουχάλης, ο διοικητής της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «Έβρος» Παύλος Ανδρικόπουλος και ο διοικητής της 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού Κομοτηνής Σωτήρης Καλέτσης.

Την παρουσίαση των δραστηριοτήτων πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου της διοίκησης, αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Μιχαηλίδης.

Συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Το τουρκικό δημοσίευμα σημειώνει ότι η ενημέρωση δεν περιορίστηκε μόνο στα στρατιωτικά ζητήματα.

Έγινε αναφορά στην ανανέωση της συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και στη συνέχιση δράσεων υποστήριξης σχολείων, κοινωνικών φορέων και τοπικών οργανισμών.

Η συνεργασία στρατιωτικών σχηματισμών με πανεπιστημιακούς φορείς μπορεί να αφορά την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την έρευνα πάνω σε συστήματα επιτήρησης και προστασίας, αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Ρόλος σε πυρκαγιές και προστασία υποδομών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη συμμετοχή του Στρατού σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες στη Θράκη αναμένεται να συνεχίσουν να συνδράμουν στη δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, στη διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων, στην προστασία στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών και στην υποστήριξη των τοπικών αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Γιατί παρακολουθούν το θέμα τα τουρκικά μέσα

Η ενασχόληση της Birlik με τις ελληνικές ασκήσεις στη Θράκη δεν είναι τυχαία.

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες στον Έβρο και στην Ξάνθη παρακολουθούνται διαχρονικά με ιδιαίτερη προσοχή από τον τουρκικό Τύπο, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, της παρουσίας ισχυρών τεθωρακισμένων σχηματισμών και της στρατηγικής σημασίας της Αλεξανδρούπολης.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την ελληνική στροφή στις anti-drone δυνατότητες ως μέρος μιας ευρύτερης αναβάθμισης της επιχειρησιακής ετοιμότητας στη Θράκη, με έμφαση πλέον όχι μόνο στις συμβατικές δυνάμεις, αλλά και στην αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών απειλών.