Καταγγελία για περιστατικό βίας που φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου σε μίνι μάρκετ επί της οδού Όθωνος στη Λαμία διατύπωσε μέσω του τοπικού μέσου LamiaNow.gr η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Νεκταρία Πάνου.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το περιστατικό συνδέεται με οικονομική διαφορά σχετικά με τη χρήση θέσεων στάθμευσης οχημάτων. Η ίδια αναφέρει ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που θεωρούσε ότι της αναλογούσε και είχε ενημερώσει σχετικά την άλλη πλευρά, εκτιμώντας πως δεν υφίστατο πλέον καμία οικονομική εκκρεμότητα.

Η περιγραφή του περιστατικού

Όπως καταγγέλλει η κ. Πάνου, γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής μία γυναίκα μετέβη στο κατάστημά της ζητώντας χρήματα που σχετίζονταν με τη στάθμευση οχημάτων. Η ιδιοκτήτρια υποστηρίζει ότι της απάντησε πως είχε ήδη καταβάλει το ποσό που αντιστοιχούσε στη συμμετοχή της.

Κατά την ίδια μαρτυρία, η γυναίκα αποχώρησε αρχικά από το σημείο και επέστρεψε λίγο αργότερα. Η κ. Πάνου αναφέρει ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν καθισμένη εντός του καταστήματος και μιλούσε τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, όταν η άλλη γυναίκα την πλησίασε και, σύμφωνα με την καταγγελία, της επιτέθηκε τραβώντας την από τα μαλλιά, ενώ παράλληλα την εξύβριζε και τη χτυπούσε.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση της Αστυνομίας. Όπως αναφέρει, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια η γυναίκα πήρε πλαστικό μπουκάλι κρασιού από το μίνι μάρκετ και τη χτύπησε στην περιοχή του αυχένα.

Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος καταγγέλλει ότι προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης, καθώς προϊόντα φέρονται να πετάχτηκαν στο δάπεδο, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε αντικείμενα και εξοπλισμό.

Αναφορές για απειλές

Η κ. Πάνου υποστηρίζει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της. Σύμφωνα με όσα δηλώνει, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως επέστρεψε λίγο αργότερα έξω από το κατάστημα και φέρεται να επανέλαβε τις ίδιες απειλές.

Κατά τους ισχυρισμούς της, το περιστατικό εκτυλίχθηκε παρουσία τριών ατόμων, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι πρόθυμα να καταθέσουν σχετικά με όσα είδαν. Η ίδια σημειώνει ότι κάλεσε το «100» και ότι αστυνομικοί έφτασαν περίπου είκοσι λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο.

Νοσηλεία και ιατρικές εξετάσεις

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι μετά το περιστατικό αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όπως δηλώνει, φέρει τραυματισμούς στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα στην όραση από το ένα μάτι. Παράλληλα, ανέφερε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε νέο ιατρικό έλεγχο, χωρίς να αποκλείεται η μεταφορά της σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Λάρισας.

Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι από το τράβηγμα αποσπάστηκε μέρος των μαλλιών της και ότι αστυνομικοί εντόπισαν σχετική τούφα στο δάπεδο του καταστήματος.

«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποβολή μήνυσης

Σύμφωνα με την κ. Πάνου, έχει ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος της γυναίκας που καταγγέλλει, αποδίδοντάς της, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών.

Όπως δήλωσε η ίδια, κατά τον χρόνο της συνέντευξης η καταγγελλόμενη αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές.