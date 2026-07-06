Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης, καθώς η 46χρονη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ κατοικίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, όπου δεκάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» για να την αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν συνεργάτες και συνάδελφοί της, με τους οποίους είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του Ηρακλείου, που αναφέρθηκαν στο ήθος, την επαγγελματική της πορεία και την προσωπικότητά της.

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο αρχισυντάκτης του δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης.

«Ήσουν η χαρά της ζωής. Ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει έναν ολόκληρο χώρο. Μια φωνή που γέμιζε τις αίθουσες, μία παρουσία που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη».

Και συνέχισε:

«Εκεί, στη μεγάλη αίθουσα των δημοσιογράφων, το χαμόγελό σου θα υπάρχει πάντα. Η φωνή σου θα ακούγεται πάντα. Τα πειράγματά σου, εκείνες οι ατάκες που μόνο εσύ ήξερες να λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Πάντα θα γυρίζουμε το κεφάλι, νομίζοντας ότι είσαι εκεί».

«Είμαστε συντετριμμένοι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες λέξεις, δεν υπάρχουν φράσεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο “γιατί” και μία απουσία που ήδη μοιάζει αβάσταχτη».

Κλείνοντας τον επικήδειο, ανέφερε «Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη συναδέλφισσα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η Μαρία Αντωνογιαννάκη έχασε τη ζωή της από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος, η οποία προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης διευκρίνισαν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 46χρονης δημοσιογράφου, σκορπίζοντας ακόμη μεγαλύτερη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους της.