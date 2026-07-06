Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην έρευνα για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, καθώς οι αστυνομικές αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα κρίσιμων εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Είκοσι επτά ημέρες μετά τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου της, οι αναλύσεις DNA και η αξιολόγηση των πειστηρίων βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ κάθε νέο στοιχείο εξετάζεται προσεκτικά από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε το Live News, οι ειδικοί εξετάζουν δύο διαφορετικά δείγματα αίματος τα οποία εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό έγκλημα.

Το πρώτο δείγμα βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο υπνοδωμάτιο της κατοικίας, όπου φέρεται να διέμενε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο γενετικό υλικό αποδίδεται στην 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στο δάπεδο του χολ, έξω από το μπάνιο και μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου εντοπίστηκαν νεκροί η γυναίκα και ο γιος της.

Οι αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να συμβάλουν στην ανασύνθεση των κινήσεων που προηγήθηκαν του εγκλήματος και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί του 65χρονου και τα τοξικολογικά ευρήματα

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση, έχει υποστηρίξει ότι το βράδυ του εγκλήματος κοιμήθηκε αρχικά στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, όμως στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλο χώρο επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεν μπορούσε να κοιμηθεί.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του, στοιχείο που –κατά την υπεράσπιση– ενισχύει τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς καταστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν είχε αντίληψη των όσων συνέβαιναν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης και δεν έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Εξετάζεται και η προέλευση των φαρμάκων

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν εάν στην κατοικία υπήρχαν ηρεμιστικά ή άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που σχετίζονται με ψυχιατρικές παθήσεις, καθώς και ποιος τα είχε προμηθευτεί και για ποιον λόγο.

Η αδελφή της 54χρονης, πάντως, ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, κανένα από τα δύο θύματα δεν είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικούς λόγους ούτε λάμβανε σχετική φαρμακευτική αγωγή.

Όπως δήλωσε, η αδελφή της βρισκόταν σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά τον θάνατο του συζύγου της και ενός ακόμη αδελφού τους, γεγονός που την είχε επιβαρύνει συναισθηματικά.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο των πειστηρίων που κατασχέθηκαν από την κατοικία, μεταξύ των οποίων και μία ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, από την οποία αναμένονται επίσης εργαστηριακά αποτελέσματα.

Τα ευρήματα από τις αναλύσεις DNA, τα τοξικολογικά στοιχεία και τα υπόλοιπα πειστήρια αναμένεται να διαμορφώσουν πιο σαφή εικόνα για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Μέχρι στιγμής, ο 65χρονος Ιταλός παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της δικογραφίας.