Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της κακοποίησης μιας 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τα βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο της 42χρονης κατηγορούμενης φέρεται να καταγράφουν σειρά πράξεων βίας σε βάρος του θύματος.

Το οπτικό υλικό, που σύμφωνα με την αστυνομία περιλαμβάνει συνολικά 11 βίντεο, αποτέλεσε το βασικό στοιχείο που αποκάλυψε την υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια έρευνας για διαφορετική υπόθεση.

Τα βίντεο αποκάλυψαν την κακοποίηση

Σύμφωνα με τις Αρχές, στα βίντεο καταγράφονται επανειλημμένες επιθέσεις σε βάρος της 55χρονης, η οποία εμφανίζεται δεμένη μέσα σε δωμάτιο κατοικίας στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι στο υλικό διακρίνονται περιστατικά σωματικής βίας, εξύβρισης και απειλών, ενώ σε ορισμένα σημεία η 42χρονη φέρεται να χρησιμοποιεί αντικείμενα για να επιτεθεί στο θύμα και να καταγράφει η ίδια όσα συμβαίνουν με το κινητό της τηλέφωνο.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα βίντεο καταγράφηκαν στον ίδιο χώρο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των ερευνητών ότι η κακοποίηση διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευή της 42χρονης και κατά τον έλεγχο βρήκαν τα επίμαχα βίντεο.

Αμέσως ξεκίνησε νέα έρευνα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση κακοποίησης της 55χρονης.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να απουσίαζε την ώρα των περιστατικών και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε στο διαμέρισμα που είχε παραχωρήσει στην 42χρονη.

Η μαρτυρία γειτόνισσας

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν ακούσει φωνές από το σπίτι. «Άκουγα φωνές, ειδικά τη νύχτα. Άκουγα να λέει “εγώ θα σε σφάξω”», δήλωσε γειτόνισσα.

Η ίδια εξήγησε πως δεν προχώρησε σε καταγγελία, λέγοντας ότι φοβήθηκε, καθώς ζει μόνη της. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 55χρονη κατάφερε να αποδράσει από την κατοικία όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Αφού λύθηκε από τα δεσμά της, βγήκε από το σπίτι τραυματισμένη και κατάφερε να ζητήσει βοήθεια, γεγονός που συνέβαλε στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά τις έρευνες στην κατοικία, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, μεταξύ των οποίων ένα αιχμηρό εργαλείο, ρούχα με ίχνη που ερευνώνται, μία τούφα μαλλιών, ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι και κινητά τηλέφωνα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τη σχέση των δύο γυναικών, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν στα περιστατικά βίας, ενώ ερευνάται και ο λόγος για τον οποίο η 42χρονη κατέγραφε σε βίντεο τις πράξεις που αποδίδονται σε βάρος της.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.