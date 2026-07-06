Μέσα σε ένα άρμα μάχης Challenger 2 και φορώντας κράνος πληρώματος εθεάθη ο Βασιλιάς Κάρολος, επιλέγοντας να προχωρήσει σε μια αιφνίδια δημόσια δραστηριότητα την ίδια ακριβώς στιγμή που η παραμονή του γιου του στη Μεγάλη Βρετανία εξελίσσεται σε γρίφο.

Ο 77χρονος μονάρχης μετέβη τη Δευτέρα στο Μπόβινγκτον για την Ημέρα Οικογενειών του Βασιλικού Συντάγματος Αρμάτων Μάχης, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία εκεί με την ιδιότητα του αρχηγού, λίγες ώρες μετά την είδηση ότι ο Πρίγκιπας Χάρι αποκλείστηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η άφιξη του Καρόλου έγινε με ένα θωρακισμένο Rolls-Royce του 1920, το παλαιότερο όχημα του μουσείου, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει και η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ το 1997. Όταν οι παρευρισκόμενοι τον ρώτησαν για την εμπειρία του από το συγκεκριμένο όχημα, ο Βασιλιάς Κάρολος επέδειξε τη συνήθη διάθεσή του για χιούμορ, απαντώντας χαρακτηριστικά: «Πολύ αργό».

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Παρά την ζέστη, ο ίδιος φόρεσε έντονα πορτοκαλί γυαλιά ηλίου, περιεργάστηκε drones και εξοπλισμό 3D εκτύπωσης, δείχνοντας απόλυτα ψύχραιμος παρά το παρασκήνιο που αφορά τον γιου του.

Το χρονοδιάγραμμα της απόρριψης και οι Αγώνες Invictus

Η συγκεκριμένη έξοδος συνέπεσε χρονικά με το απόλυτο αδιέξοδο στις συνεννοήσεις για το πού θα καταλύσει ο Πρίγκιπας Χάρι κατά την πενθήμερη παρουσία του στο Λονδίνο (7-11 Ιουλίου) για την επέτειο των Invictus Games.

Αν και η πλευρά του Δούκα υποστήριξε ότι έκανε δεκτή την πρόσκληση να μείνει στο παλάτι το Σάββατο, η διοίκηση του βασιλικού οίκου απάντησε πως η κίνηση έγινε εκπρόθεσμα, καθώς οι κανόνες λειτουργίας του κτιρίου απαιτούν έγκαιρη προειδοποίηση για τη διάθεση προσωπικού.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η Μέγκαν Μαρκλ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν θα ταξιδέψουν, λόγω της δικαστικής άρνησης της RAVEC να τους παραχωρήσει αστυνομική φύλαξη.

«Απογοητευτικό που η προσφορά αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή»

Η πλευρά του Σάσεξ συνδέει άμεσα την έξωση από το Μπάκιγχαμ με την επικείμενη δικαστική απόφαση της Τρίτης εναντίον της Associated Newspapers, καθώς το στέμμα δεν επιθυμεί καμία θεσμική εμπλοκή με τη δίκη. Με επίσημη τοποθέτησή του, ο εκπρόσωπος του Χάρι πέρασε στην αντεπίθεση, ξεδιπλώνοντας τις κινήσεις που προηγήθηκαν:

«Μετά την απόφαση της RAVEC να μην παράσχει ασφάλεια στην οικογένειά του, ο Δούκας πέρασε την περασμένη εβδομάδα προβαίνοντας σε εναλλακτικές διευθετήσεις ασφαλείας. Μόλις αυτές οι διευθετήσεις οριστικοποιήθηκαν, ήταν σε θέση να αποδεχτεί και επίσημα την προσφορά διαμονής για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».

Η ίδια δήλωση συνεχίστηκε σε εξαιρετικά αιχμηρό τόνο, με τον εκπρόσωπος να προσθέτει:

«Είναι επομένως απογοητευτικό το γεγονός ότι η προσφορά έχει τώρα αποσυρθεί, με την απόφαση της Τρίτης στην υπόθεση της Associated Newspapers Limited να αναφέρεται ως ο λόγος».

Στο κλείσιμο της τοποθέτησής της, η πλευρά του Δούκα άφησε σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς των συμβούλων του μονάρχη, σημειώνοντας:

«Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ωστόσο, ήταν ενήμερο για αυτή την απόφαση από την περασμένη Πέμπτη. Ως εκ τούτου, παραμένει ασαφές γιατί, ενώ είχε αποδεχτεί επίσημα την προσφορά διαμονής, αυτή αποσύρθηκε τώρα την τελευταία στιγμή».