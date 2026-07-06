Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Η Μελισσάνθη καταρρέει μετά από τη σημαντικότερη απώλεια της ζωής της, η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα, η Ασπασία αποφασίζει να επιστέψει μόνιμα στο χωριό, η Πολυξένη μαθαίνει κάτι που την τσακίζει και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είναι βασισμένη στο εμβληματικό bestseller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00, στο 86ο επεισόδιο:

Η Ιουλία βρίσκεται μπροστά στη λύση της υπόθεσης της δολοφονίας του Φωκά, έτοιμη να ξεσκεπάσει τη Λέλα, χωρίς ωστόσο να έχει υπολογίσει τις κινήσεις της αντιπάλου της. Η Πολυξένη συνέρχεται από την απόπειρα αυτοκτονίας και επικοινωνεί με τη Μάρθα, η οποία της δίνει κουράγιο να συνεχίσει – ωστόσο μία νέα απώλεια στη ζωή της, της δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Η Μαγδαληνή, έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Οδυσσέα, επιστρέφει στο σπίτι να πάρει τον γιο της αλλά ένα τραγικό γεγονός, χτυπάει την οικογένεια της αλύπητα. Η Ασπασία αποφασίζει να φύγει από την Καλαμάτα και να επιστρέψει στο χωριό μόνιμα, αφήνοντας τη Θεοδώρα να μείνει με τον Σταύρο. Η Μελισσάνθη κι ο Απόστολος πακετάρουν τα τελευταία πράγματα για την μετακόμιση όταν ένα συνταρακτικό περιστατικό με τον Γεράσιμο τους συγκλονίζει συθέμελα.

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι

Δείτε sneak peeks:

H Πολυξένη μιλάει με τη Μάρθα στο τηλέφωνο… για τελευταία φορά:

Η έκρηξη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων:

Η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα:

Δείτε το trailer: