Η Μελισσάνθη καταρρέει μετά από τη σημαντικότερη απώλεια της ζωής της, η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα, η Ασπασία αποφασίζει να επιστέψει μόνιμα στο χωριό, η Πολυξένη μαθαίνει κάτι που την τσακίζει και η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής της.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους. Η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» είναι βασισμένη στο εμβληματικό bestseller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00, στο 86ο επεισόδιο:

Η Ιουλία βρίσκεται μπροστά στη λύση της υπόθεσης της δολοφονίας του Φωκά, έτοιμη να ξεσκεπάσει τη Λέλα, χωρίς ωστόσο να έχει υπολογίσει τις κινήσεις της αντιπάλου της. Η Πολυξένη συνέρχεται από την απόπειρα αυτοκτονίας και επικοινωνεί με τη Μάρθα, η οποία της δίνει κουράγιο να συνεχίσει – ωστόσο μία νέα απώλεια στη ζωή της, της δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Η Μαγδαληνή, έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Οδυσσέα, επιστρέφει στο σπίτι να πάρει τον γιο της αλλά ένα τραγικό γεγονός, χτυπάει την οικογένεια της αλύπητα. Η Ασπασία αποφασίζει να φύγει από την Καλαμάτα και να επιστρέψει στο χωριό μόνιμα, αφήνοντας τη Θεοδώρα να μείνει με τον Σταύρο. Η Μελισσάνθη κι ο Απόστολος πακετάρουν τα τελευταία πράγματα για την μετακόμιση όταν ένα συνταρακτικό περιστατικό με τον Γεράσιμο τους συγκλονίζει συθέμελα.

Δείτε sneak peeks:

H Πολυξένη μιλάει με τη Μάρθα στο τηλέφωνο… για τελευταία φορά:

Η έκρηξη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων:

Η Ιουλία απειλείται από τη Λέλα:

Δείτε το trailer: