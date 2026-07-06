Ο αγώνας Πορτογαλία – Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (6/7).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την πρόκριση στους προημιτελικούς, σε ένα παιχνίδι το οποίο ενδέχεται να είναι το τελευταίο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ισπανία Παγκόσμιο Κύπελλο