Ο αγώνας Πορτογαλία – Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (6/7).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την πρόκριση στους προημιτελικούς, σε ένα παιχνίδι το οποίο ενδέχεται να είναι το τελευταίο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ισπανία Παγκόσμιο Κύπελλο