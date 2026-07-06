Η νέα ισπανική σειρά That Night έρχεται να προστεθεί στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα των ευρωπαϊκών θρίλερ στο Netflix, αυτή τη φορά με μια ιστορία που μετατρέπει τις καλοκαιρινές διακοπές σε εφιάλτη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις αδερφές, δεμένες αλλά βαθιά διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες ταξιδεύουν για λίγες ημέρες ξεκούρασης σε μια παραθαλάσσια ισπανική πόλη. Αυτό που ξεκινά ως απόδραση από την καθημερινότητα, εξελίσσεται γρήγορα σε μια νύχτα που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.

Χωρίς να αποκαλύπτει από την αρχή όλα τα χαρτιά της, η σειρά χτίζει ένταση γύρω από ένα έγκλημα που διαπράττεται μέσα σε ένα κλειστό, σχεδόν ασφυκτικό περιβάλλον διακοπών. Ένας φόνος, μια εξαφάνιση και μια αλυσίδα από αντικρουόμενες μαρτυρίες μετατρέπουν το ειδυλλιακό σκηνικό σε πεδίο ψυχολογικού πολέμου.

Κάθε επεισόδιο αποδομεί λίγο περισσότερο την εικόνα της «τέλειας νύχτας», αποκαλύπτοντας κρυμμένες εντάσεις, οικογενειακά τραύματα και μυστικά που οι τρεις αδερφές κουβαλούσαν πολύ πριν φτάσουν εκεί.

Η ιστορία έχει γρήγορο ρυθμό και βασίζεται στο γνωστό μοτίβο «διακοπές που πάνε στραβά». Σε ένα απομονωμένο μέρος, η ένταση ανεβαίνει εύκολα και τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα. Η σκηνοθεσία αξιοποιεί πλήρως το μεσογειακό φως και τη νυχτερινή ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια αντίθεση ανάμεσα στην ομορφιά του τοπίου και τη σκοτεινιά της ιστορίας.

Σε επίπεδο δομής, το That Night αντλεί στοιχεία από το σύγχρονο ευρωπαϊκό crime drama, με έμφαση στην ψυχολογική ασάφεια και τις συνεχείς ανατροπές. Οι χαρακτήρες δεν παρουσιάζονται ως ξεκάθαρα «θύματα» ή «ένοχοι», αλλά ως πρόσωπα παγιδευμένα σε μια κατάσταση όπου η αλήθεια γίνεται όλο και πιο ρευστή όσο περνά η νύχτα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γρήγορο, σκοτεινό και εθιστικό θρίλερ, φτιαγμένο για να το παρακολουθήσει κανείς συνεχόμενα, που κρατά το κοινό σε συνεχή αμφιβολία μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

*Εξωτερική φωτογραφία @Tudum, Netflix