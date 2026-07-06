Παγκόσμιο ενδιαφέρον, αλλά και ποικίλα επικριτικά σχόλια, έχει προκαλέσει η συνάντηση που είχε ο Έρλινγκ Χάαλαντ με την πριγκίπισσα Ίνγκριντ της Νορβηγίας στα αποδυτήρια του σταδίου στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο 25χρονος επιθετικός, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ στη γεμάτη αγωνία νίκη της χώρας του με 2-1 επί της Βραζιλίας για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, δέχθηκε τα συγχαρητήρια της 22χρονης διαδόχου του θρόνου ενώ δεν φορούσε τη φανέλα του.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ παρακολούθησε την αναμέτρηση στις εξέδρες των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τον 20χρονο αδελφό της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους. Μετά τη λήξη, τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους Χάακον και Μέτε-Μαρίτ κατέβηκαν στον χώρο των αθλητών για να χαιρετήσουν έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές, με την αγκαλιά προς τον ημίγυμνο σκόρερ να μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο συζήτησης για την τήρηση του πρωτοκόλλου.

Η επίσημη τοποθέτηση από τον Νορβηγικό Βασιλικό Οίκο συνόδευσε το οπτικό υλικό με τη φράση: «Θαύμα στο Νιου Τζέρσεϊ!». Παράλληλα, τα εγγόνια του βασιλιά Χάραλντ εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία τους για να φωτογραφηθούν με τους παλαιμάχους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο.

Οι αντιδράσεις των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο κατέλαβε άμεσα χώρο στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, προκαλώντας σχόλια για το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε χωρίς ρούχα κατά τη βασιλική επίσκεψη.

Η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο εστιάζοντας στο γεγονός, με τίτλο: «Οι πανηγυρισμοί του Χάαλαντ στα αποδυτήρια με την πριγκίπισσα». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η βρετανική Daily Mail, η οποία επέλεξε να προβάλει το γεγονός με τον εξής τίτλο: «Γυμνό στήθος και βασιλική έγκριση για τον Χάαλαντ! Ο ήρωας του Μουντιάλ της Νορβηγίας, Έρλινγκ, αγκαλιάζει τη μελλοντική βασίλισσα της χώρας στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας».

Η είδηση για το τετ α τετ που είχαν ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η πριγκίπισσα Ίνγκριντ αναπαράχθηκε επίσης από τους Times of India, ενώ το βρετανικό περιοδικό Hello προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.