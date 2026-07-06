Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης έξω από μπαρ στο Μιλάνο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Στο υλικό διακρίνεται ένας 22χρονος από τη Γκαμπόν, ο οποίος φέρεται να επιτίθεται με μαχαίρι μήκους 21 εκατοστών σε έναν 55χρονο άνδρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κουκούλα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός τραυμάτισε επανειλημμένα τον 55χρονο και, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Ο 22χρονος Λαμίν Σαϊντιλί συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Με βάση τη δικογραφία, κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον άγνωστό του άνδρα χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική ή άλλη αντιπαράθεση.

Αίτημα για προφυλάκιση με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας

Ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Έλιο Ραμοντίνι, ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή να επικυρώσει τη σύλληψη του 22χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο αίτημά του επισημαίνει ότι συντρέχουν λόγοι που σχετίζονται τόσο με τον κίνδυνο διαφυγής όσο και με το ενδεχόμενο να διαπράξει νέα παρόμοια επίθεση.

Η περιγραφή των Αρχών για την επίθεση

Από την έρευνα της εισαγγελίας προκύπτει ότι ο Σαϊντιλί, ο οποίος γεννήθηκε στο Κονελιάνο Βένετο, στην επαρχία του Τρεβίζο, μπήκε στο μπαρ φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πλησίασε τον 55χρονο από πίσω χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε συνομιλία.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών και κατάφερε περίπου 20 χτυπήματα στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την κοιλιακή χώρα του θύματος.

Ο κατηγορούμενος κρατείται στις φυλακές Σαν Βιτόρε και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή Λουίτζι Ιανέλι.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία

Ο 55χρονος Τζεράρντο Π. βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με τον πατέρα του, όπου είχαν πάει για πρωινό, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, όπου υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρότι τα τραύματα που υπέστη στο στήθος και την κοιλιά κρίθηκαν σοβαρά, οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν είχαν μεγάλο βάθος. Ο 55χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα μετεγχειρητικής εντατικής φροντίδας, παρουσιάζοντας, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, σταθερή βελτίωση, χωρίς να αναμένονται μόνιμες επιπτώσεις.

Οι εκτιμήσεις της εισαγγελίας για τα κίνητρα

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν απαγγείλει στον 22χρονο κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, επικαλούμενες στοιχεία που αφορούν την προμελέτη και την ασήμαντη αφορμή.

Κατά την εκτίμηση των ερευνητικών αρχών, ο νεαρός είχε βγει στον δρόμο έχοντας πρόθεση να «προκαλέσει τον θάνατο» του πρώτου ανθρώπου που θα θεωρούσε εύκολο στόχο.

Στη δικογραφία αναφέρεται ακόμη ότι είχε αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έφερε μαζί του μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα.

Ως προς το πιθανό κίνητρο της επίθεσης, οι εισαγγελείς επικαλούνται τη φράση που φέρεται να είπε μετά τη σύλληψή του: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Η αντίδραση του Ματέο Σαλβίνι

Η υπόθεση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να τοποθετείται δημόσια.

«Σοκαριστικά λόγια. Το απόλαυσε και θα το έκανε ξανά; Τότε να μη βγει ποτέ από τη φυλακή», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο 22χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.