Με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Καθοριστικές για τους «φούρια ρόχα» ήταν οι αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε ο οποίος έριξε στο ματς τους Φεράν Τόρες και Μερίνο με τον πρώτο να κάνει την ασίστ και τον δεύτερο να πετυχαίνει το «χρυσό γκολ».

Από την άλλη η Πορτογαλία που είδε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ολοκληρώνει τις παρουσίες του σε μεγάλες διοργανώσεις, είχε ένα δοκάρι με τον Μέντες στο 41ο λεπτό του αγώνα. Η Ισπανία στα προημιτελικά περιμένει το νικητή του αγώνα ΗΠΑ–Βέλγιο.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 3ο λεπτό ο Ογιαρθάμπαλ έκανε το σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, με τον Κόστα να μπλοκάρει την μπάλα.

Η Ισπανία έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 7ο λεπτό, όταν ο Όλμο πέρασε την κάθετη για τον Ογιαρθάμπαλ που πλάσαρε από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 12′ ο Μπρούνο Φερνάντες έδωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στην περιοχή, με τον Πορτογάλο αστέρα να σουτάρει από δύσκολη γωνία και ο Ουνάι Σιμόν να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 16′ ο Γιαμάλ έκανε ωραία ντρίμπλα και σούταρε με το αριστερό, με τον Κόστα να αποκρούει και στη συνέχεια της φάσης έδιωξε και πάλι το σουτ του Μπαένα.

Στο 30’ ο Πέδρι έκανε μια πολύ επικίνδυνη σέντρα, ο Κόστα έδιωξε με το πόδι και ο Όλμο έκανε την κεφαλιά από το ριμπάουντ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα η Πορτογαλία ήταν αυτή που έχασε την ευκαιρία, όταν μετά από σέντρα του Φέλιξ, ο Λόπεθ απέκρουσε και στη συνέχεια έδιωξε και την προσπάθεια του Κριστιάνο.

Στο 41′ η Πορτογαλία έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Μέντες έκανε το δυνατό σουτ από δεξιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να βρίσκει στον Πόρο και στο οριζόντιο δοκάρι της Ισπανίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61′ ο Όλμο έστρωσε την μπάλα στον Πέδρι, που σούταρε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντιόγκο Κόστα έπεσε και μπλόκαρε το σουτ του Μπαένα.

Στο 73′ ο Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε το σουτ του Γιαμάλ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 76′ ο Βιτίνια σούταρε, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και έφτασε στον Μπρούνο Φερνάντες που σούταρε με το δεξί, αλλά κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Ουνάι Σιμόν.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα μίλησαν οι αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε. Συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φεράν Τόρες έβγαλε την κάθετη στον Μερίνο ο οποίος μπήκε στην περιοχή της Πορτογαλίας πλάσαρε ιδανικά για το 0-1 και έδωσε την πρόκριση στην Ισπανία.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71′ Νταλότ), Μέντες (56′ Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (71′ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71′ Λεάο), Νέτο (83′ Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75′ Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85′ Φαμπιάν), Όλμο (85′ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.