Ο Βασιλιάς Κάρολος έθεσε αυστηρά όρια στις απαιτήσεις που προβάλλει ο Πρίγκιπας Χάρι, προχωρώντας στην ανάκληση της άδειας διαμονής του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία οριστικοποιήθηκε μετά από διαβουλεύσεις του Μονάρχη με τους συμβούλους του, ανατρέπει πλήρως τον σχεδιασμό για την επικείμενη επίσκεψη του Δούκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντάς τον χωρίς επίσημο κατάλυμα την ώρα της άφιξής του.

Το χρονικό της ρήξης ξεκίνησε όταν ο μικρότερος γιος του Βασιλιά προσπέρασε την προθεσμία που του είχε δοθεί για το τέλος της περασμένης εβδομάδας, απορρίπτοντας αρχικά την πρόσκληση το Σάββατο. Η μετέπειτα αλλαγή γνώμης και η ανακοίνωση της ομάδας του ότι τελικά θα μείνει στα βασιλικά διαμερίσματα ήρθε πολύ αργά, με πηγές της διοίκησης να ξεκαθαρίζουν ότι η προετοιμασία προσωπικού και οι υποδομές φιλοξενίας απαιτούν έγκαιρη ενημέρωση.

Το παρασκήνιο με την ασφάλεια και τα εγγόνια

Πίσω από τη διοικητική άρνηση κρύβεται ένα βαθύτερο πλέγμα πιέσεων, καθώς ο Πρίγκιπας Χάρι συνέδεε τη διαμονή του με εγγυήσεις για «ασφαλή διέλευση» εισόδου και εξόδου. Οι ανησυχίες της πλευράς του για την έκθεση των μετακινήσεών του στα φώτα της δημοσιότητας, σε συνδυασμό με την άρνηση παροχής κρατικής αστυνομικής φύλαξης, οδήγησαν τη Μέγκαν Μαρκλ να ακυρώσει το ταξίδι της μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η στάση αυτή προκάλεσε εκνευρισμό στην άλλη πλευρά, με κύκλους του παλατιού να κάνουν λόγο για «συναισθηματικό εκβιασμό» γύρω από το αν ο Βασιλιάς Κάρολος θα έβλεπε τα εγγόνια του.

«Επιπλέον βαθμός πολυπλοκότητας» η δικαστική απόφαση

Η συγκυρία της επίσκεψης συμπίπτει με την έκδοση της δικαστικής απόφασης για την αγωγή του Χάρι κατά της εκδότριας εταιρείας της Daily Mail, γεγονός που θορύβησε το περιβάλλον του Στέμματος. Σύμφωνα με δηλώσεις από το περιβάλλον της μοναρχίας, η ημερομηνία αυτή πρόσθεσε «έναν επιπλέον βαθμό πολυπλοκότητας» στις ζητούμενες ημέρες διαμονής, καθώς ο Μονάρχης δεν μπορεί να συνδεθεί με τις δημόσιες τοποθετήσεις του γιου του για το δικαστικό σύστημα.

Αντιδρώντας στην απόφαση του Μπάκιγχαμ, εκπρόσωπος του Δούκα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, σημειώνοντας: «απογοητευτική που η προσφορά αποσύρθηκε… την τελευταία στιγμή». Πλέον, ο Πρίγκιπας Χάρι υποχρεώνεται να καταφύγει σε ιδιωτική λύση στέγασης για τις ημέρες της παραμονής του στη βρετανική πρωτεύουσα.

«Καρφιά» από τον εκπρόσωπο του Δούκα για τις διαρροές του παλατιού

Ο εκπρόσωπος του Πρίγκιπα Χάρι ανέφερε σε δήλωσή του τη Δευτέρα 6 Ιουλίου:

«Είμαι ενήμερος για πολλαπλές ενημερώσεις από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες άφηναν να εννοηθεί ότι ο Δούκας δεν είχε αποδεχτεί την προσφορά διαμονής σε Βασιλική Κατοικία».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε τις λεπτομέρειες για τις κινήσεις της πλευράς του Σάσεξ, δηλώνοντας:

«Μετά την απόφαση της RAVEC να μην παράσχει ασφάλεια στην οικογένειά του, ο Δούκας πέρασε την περασμένη εβδομάδα προβαίνοντας σε εναλλακτικές διευθετήσεις ασφαλείας. Μόλις αυτές οι διευθετήσεις οριστικοποιήθηκαν, ήταν σε θέση να αποδεχτεί και επίσημα την προσφορά διαμονής για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου».