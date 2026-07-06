Σε έναν ανείπωτο εφιάλτη κατέληξε το ταξίδι μιας 35χρονης Ολλανδής επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων και της φίλης της στο Πακιστάν. Οι δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απαγωγής, βασανισμών και ομαδικού βιασμού από τον ίδιο τους τον συνεργάτη, ο οποίος είναι εγγονός του ισχυρού υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Τον είχαν συναντήσει προηγουμένως στη Σιγκαπούρη. Η απίστευτη απόδρασή τους από τα νύχια των δραστών επετεύχθη την τελευταία στιγμή, όταν το αυτοκίνητο διαφυγής συνετρίβη.



«Ο Μοχάμαντ Άχμαντ Ράζα Νταρ ήταν επιχειρηματικός μας συνεργάτης από τότε που συναντηθήκαμε τον Οκτώβριο του 2025», αναφέρεται στην καταγγελία της που είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. «Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να συναντήσω νέους επενδυτές για την εταιρεία μου». Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας στη Λαχόρη κατάφεραν να εντοπίσουν την Ολλανδή και τους διώκτες της. Η γυναίκα απελευθερώθηκε και οι άνδρες συνελήφθησαν.



Έφτασε στις 26 Ιουνίου, και στη συνέχεια ο Νταρ παρέλαβε τις δύο γυναίκες από το αεροδρόμιο με το αυτοκίνητό του. «Μείναμε μέχρι και τις 29 Ιουνίου στο Marriott Hotel στο Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχα πληρώσει εγώ. Το βράδυ που φτάσαμε μας παρέλαβε για να πάμε σε ένα εστιατόριο στο Ισλαμαμπάντ για τα γενέθλιά του». Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά. Γευμάτισαν την επόμενη μέρα στα βουνά και μια μέρα αργότερα συνάντησαν υποψήφιους επενδυτές. «Στις 29 Ιουνίου οδηγήσαμε με το αυτοκίνητο προς τη Λαχόρη, για τα γενέθλια της θείας του».



Τουλάχιστον, έτσι πίστευαν. Το σπίτι αποδείχθηκε άδειο. «Μετά από ένα τέταρτο, τέσσερις άνδρες μπήκαν επιθετικά μέσα με όπλα και σχοινιά και με έδεσαν με τα χέρια μου στην πλάτη. Φώναζαν και χτυπούσαν εμένα και τη φίλη μου». Ο Ράζα Νταρ προσποιήθηκε ότι ήταν και ο ίδιος θύμα, δήλωσε η ίδια.

Pakistan Deputy Prime Minister Ishaq Dar and gang rape related with crypto currency.

A major international bankruptcy and black money turned into gang rape. pic.twitter.com/4P33mXJ5g1 — WeLfairStAtE (@khanRiyadh) July 4, 2026

«Μετά από λίγα λεπτά ξυλοδαρμού, είπαν ότι ήθελαν χρήματα. Πρώτα ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, μετά ένα εκατομμύριο, μέχρι 2 εκατομμύρια. Είπα ότι δεν είχα χρήματα. Αλλά εκείνος επέμενε, αλλιώς θα με σκότωνε».

Το σωτήριο κωδικοποιημένο μήνυμα

Οι γυναίκες κρατούνταν όμηροι. «Ήμουν σε ένα υπνοδωμάτιο στον κάτω όροφο. Ένας άνδρας με όπλο άγγιζε συνεχώς το σώμα μου. Έπρεπε να στείλω ένα φωνητικό μήνυμα στην οικογένειά μου για να ζητήσω χρήματα. Ευτυχώς είχαμε ήδη συμφωνήσει μια συνθηματική λέξη σε περίπτωση που βρισκόμουν σε κίνδυνο».



Πρόφερε αυτή τη λέξη αμέσως. «Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Μετά έστειλα επίσης φωνητικά μηνύματα στους φίλους μου με την ίδια συνθηματική λέξη. Έτσι όλοι ήξεραν ότι δεν ήμασταν ασφαλείς. Τα χέρια μου ήταν δεμένα στην πλάτη μου για τις πρώτες δώδεκα ώρες. Αν έπρεπε να πάω στην τουαλέτα, μου κατέβαζαν εκείνοι το παντελόνι».



Ειδικές πακιστανικές δυνάμεις κατάφεραν να απελευθερώσουν την Ολλανδή γυναίκα και να συλλάβουν τους υπόπτους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Ράζα Νταρ και ένας συνεργός του μετέφεραν 17.000 δολάρια μέσω του τηλεφώνου της στο δικό τους πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Οι σοβαρές απειλές συνεχίζονταν και οι εγκληματίες εξακολουθούσαν να απαιτούν περισσότερα χρήματα. Οι βιασμοί συνεχίστηκαν επίσης, συνοδευόμενοι από φρικτές απειλές.



Τελικά, ειπώθηκε στις γυναίκες ότι είχαν πληρωθεί αρκετά χρήματα από μέλη της οικογένειας. Τις ενημέρωσαν ότι τις πηγαίνουν στο αεροδρόμιο, αλλά μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο με τον Ράζα Νταρ, τα θύματα δεν εμπιστεύτηκαν ότι όντως κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο. Ξαφνικά, ο Ράζα Νταρ προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε ένα προπορευόμενο όχημα. Αυτή ήταν η στιγμή που η γυναίκα από το Ζάανσταντ και η φίλη της πήδηξαν έξω από το αυτοκίνητο.



«Τρέξαμε ουρλιάζοντας μέσα σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας τηλέφωνα».

🚨 OFFICIAL STATEMENT from Dutch victim Stephanie Adriana Mau Asam:

She & her Venezuelan friend were lured to Pakistan for “business” by Raza Dar (grandson of Deputy PM @MIshaqDar50 and Nephew of @alimdar82 ) then kidnapped, gang-raped, tortured, beaten & held for $2 MILLION… pic.twitter.com/bFqv62YBfZ — Shahid Qazi (@QaziShahid786) July 4, 2026

Κάλεσε τους γονείς της ώστε να ειδοποιήσουν ξανά την αστυνομία, αλλά εκείνη τη στιγμή διασώθηκαν από έναν τροχονόμο που βρισκόταν στο σημείο. «Κάλεσε τους κατάλληλους ανθρώπους. Η αστυνομία έφτασε και μπήκαμε ουρλιάζοντας στο αυτοκίνητό τους, τους ικετεύαμε να μας πάνε στο αεροδρόμιο».

Πολιτικός σεισμός στο Πακιστάν

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τις ηρεμήσουν. Επειδή οι δυο τους δεν τους εμπιστεύονταν, πήδηξαν επίσης έξω από το όχημά τους, αλλά ένα άλλο περιπολικό στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να σταματήσει το δίδυμο και να το ηρεμήσει. Μεταφέρθηκαν στο τμήμα όπου λήφθηκαν οι καταθέσεις τους. Λίγο αργότερα, συνελήφθησαν αρκετοί ύποπτοι, ανάμεσά τους και ο Ράζα Νταρ.



Στο μεταξύ, το σοκαριστικό γεγονός έχει προκαλέσει τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο στο Πακιστάν. Ένας γερουσιαστής έχει ήδη ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Ισχάκ Νταρ, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είναι ο παππούς του Ράζα Νταρ. Η οικογένειά του φέρεται να έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη διεθνή φήμη της χώρας.



Ο γερουσιαστής ισχυρίζεται ότι εκείνος προσπαθεί να υποβαθμίσει το δράμα, όπως γράφουν τα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης. Αξιοσημείωτο: ο Ισχάκ είναι ένας από τους στενότερους ανθρώπους εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος πλέον δέχεται επίσης πυρά. Τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού, βρίσκονται υπό κράτηση. Ένας πέμπτος διαφεύγει. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνάται διεξοδικά και ότι εξετάζεται επίσης πού κατέληξαν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την εφημερίδα De Telegraaf.



Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ερωτήσεις της Telegraaf ότι είναι γνώστης της φρικτής υπόθεσης. «Παρέχουμε προξενική βοήθεια», προσθέτει μια εκπρόσωπος. «Το υπουργείο δεν μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω σε μεμονωμένες υποθέσεις για λόγους ιδιωτικότητας».