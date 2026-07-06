Τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας και του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη μελλοντική ασφάλεια του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από την έναρξη της 36ης Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Ο Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε την Τουρκία και προσωπικά τον Τούρκο πρόεδρο για τη φιλοξενία της συνάντησης των ηγετών, χαρακτηρίζοντας την Άγκυρα εξαιρετικό χώρο για τη διεξαγωγή της Συνόδου.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη ότι οι αυξημένοι αμυντικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει πλέον να μετατραπούν σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, με έμφαση στην παραγωγή και την προμήθεια πυραύλων, αναχαιτιστικών συστημάτων και κρίσιμου αμυντικού εξοπλισμού.

«Η Τουρκία είναι πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική του ΝΑΤΟ»

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωγραφική θέση της Τουρκίας και στον ρόλο που διαδραματίζει στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, «η Τουρκία, συνολικά, παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι τόσο η θέση της χώρας όσο και η ηγετική της παρουσία εντός της Συμμαχίας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η αναφορά αυτή αποκτά αυξημένη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή και διατλαντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, αξιοποιώντας τη στρατιωτική της ισχύ, την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και τη γεωγραφική της εγγύτητα σε κρίσιμες περιοχές.

Από τις αμυντικές δαπάνες στις πραγματικές δυνατότητες

Ο Μαρκ Ρούτε κάλεσε τους συμμάχους να περάσουν από τις οικονομικές δεσμεύσεις στην πρακτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών τους.

«Οι σύμμαχοι πρέπει να μετατρέψουν τους οικονομικούς πόρους σε στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα κονδύλια θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την απόκτηση πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης.

Το μήνυμα του γενικού γραμματέα είναι ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών από μόνη της δεν επαρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από ταχύτερες παραγγελίες, ενίσχυση των αποθεμάτων και ανάπτυξη νέων παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η Συμμαχία επιδιώκει να καλύψει ελλείψεις που έχουν καταγραφεί σε πυρομαχικά, αντιαεροπορικά συστήματα, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μέσα προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες της Συνόδου

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, αναμένεται να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι ηγέτες θα εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά τις αποφάσεις της Συνόδου του 2025 και θα επιχειρήσουν να καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η ανάγκη συντονισμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να παράγουν ταχύτερα τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις νέες επιχειρησιακές ανάγκες.

Η Ουκρανία στο τραπέζι των ηγετών

Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Συνόδου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς παραμένει αβέβαιη η εξέλιξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι σύμμαχοι θα κληθούν να εξετάσουν τη διατήρηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ενώ παράλληλα θα συζητήσουν την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν μειωθεί λόγω των συνεχών αποστολών οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών.

Στο επίκεντρο ο επιμερισμός των βαρών

Η Σύνοδος πραγματοποιείται ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για τη δικαιότερη κατανομή των αμυντικών βαρών ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και της στρατιωτικής ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου.

Η ευρωπαϊκή πλευρά, από την άλλη, επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρότερη αμυντική βιομηχανική βάση και μεγαλύτερη αυτονομία στην παραγωγή πυραύλων, πυρομαχικών και προηγμένων συστημάτων αεράμυνας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τουρκία εμφανίζεται να αποκτά ενισχυμένο ρόλο, καθώς διαθέτει μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, σημαντική γεωγραφική θέση και μία ταχέως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία.

Ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τον Ερντογάν

Οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε συνιστούν σαφή αναγνώριση της σημασίας που αποδίδει το ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η επιλογή της Άγκυρας για τη φιλοξενία της Συνόδου και οι αναφορές στον ηγετικό ρόλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσφέρουν στην τουρκική κυβέρνηση ένα ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα.

Ταυτόχρονα, η Συμμαχία αναμένει από την Τουρκία να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, στην παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και στη διαχείριση των κρίσεων που εκτείνονται από τη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.