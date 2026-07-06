Η Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μόνο ως διπλωματικό γεγονός, αλλά και ως ευκαιρία προβολής της τουρκικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να φέρει στο επίκεντρο τη λιμουζίνα της TOGG, του αυτοκινήτου που η τουρκική κυβέρνηση παρουσιάζει ως σύμβολο της εγχώριας τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτονομίας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, δέκα TOGG σε έκδοση λιμουζίνας έχουν τοποθετηθεί απέναντι από το ATO Congresium, όπου θα πραγματοποιηθεί το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, και θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ξένων αντιπροσωπειών και δημοσιογράφων.

NATO Zirvesi'ne özel Togg'un limuzin modeli tasarlandı.pic.twitter.com/5F7w6K5F5Y — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 6, 2026

Πρώτη διεθνής εμφάνιση για την TOGG Limousine

Η ειδικά διαμορφωμένη έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε διεθνή διοργάνωση αυτού του μεγέθους.

Τα οχήματα είναι αριθμημένα και θα ενταχθούν στο επίσημο σύστημα μετακινήσεων της Συνόδου, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στην Τουρκία, διαθέτουν ευρύχωρη καμπίνα και δυνατότητα μεταφοράς περίπου επτά επιβατών.

Togg T10X “NATO Edition”



✳️Togg'un T10X modeli üzerinden özel olarak geliştirilen 10 adet Limuzin Togg, Ankara'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde kullanılmaya başlanmış.

✳️Kırmızı-beyaz renkte ve 8 kişi kapasiteli olan bu araçlar, tek motorlu ve 50 km/s hızla… — Levent Köprülü (@Lev_Kop) July 6, 2026

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η τουρκική προεδρία θέλει οι ξένοι αξιωματούχοι να έρθουν σε άμεση επαφή με το εγχώριο αυτοκίνητο, μετατρέποντας τη Σύνοδο σε μια άτυπη διεθνή έκθεση για την TOGG.

Το επικοινωνιακό μήνυμα του Ερντογάν

Για τον Ερντογάν, η TOGG δεν είναι απλώς ένα όχημα. Αποτελεί βασικό κομμάτι του αφηγήματος περί «εθνικής τεχνολογικής ανεξαρτησίας», δίπλα στα τουρκικά drones, στα πολεμικά πλοία και στο μαχητικό KAAN.

NATO zirvesi için özel üretilen TOGG limuzinler Ankara'da hizmete başladı:



-Araçlar kırmızı ve beyaz renklerde üretildi.

-Kolay biniş-iniş için araçların yolcu kısmında kapı yok.

-NATO toplantılarının yapıldığı noktalar arasında gazeteci ve diplomatları taşıyacak pic.twitter.com/EYhf3wx8JN — Etkili Haber (@etkilihaberyeni) July 6, 2026

Με τις λιμουζίνες να κινούνται στους δρόμους της Άγκυρας δίπλα στις αποστολές του ΝΑΤΟ, η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την εικόνα της χώρας με την καινοτομία, την αμυντική βιομηχανία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Η Σύνοδος, έτσι, μετατρέπεται και σε σκηνικό εσωτερικής πολιτικής προβολής: η Άγκυρα φιλοξενεί τους ισχυρούς της Δύσης, αλλά τους μεταφέρει με ένα αυτοκίνητο που φέρει την υπογραφή της Τουρκίας.