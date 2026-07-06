Για πρώτη φορά μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, το 2012, σχεδιάζεται ένας ενιαίος μηχανισμός που θα ασχολείται οργανωμένα με το ζήτημα της στέγης. Στο επίκεντρο του σχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση αναζητώντας λύση απέναντι στα πανάκριβα ενοίκια που αδυνατούν να πληρώσουν οι πολίτες, βρίσκονται δύο βασικές δεξαμενές ακινήτων: τα κλειστά διαμερίσματα που σήμερα μένουν αναξιοποίητα και οι εκτάσεις ή τα ακίνητα από τα ανενεργά στρατόπεδα.

Η λογική είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών, ώστε περισσότερα σπίτια να μπορούν να διατεθούν με χαμηλότερο κόστος σε πολίτες που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους στην αγορά. Το σχέδιο της εθνικής στρατηγικής για τη στέγη, με ορίζοντα το 2035, προβλέπει τη δημιουργία «Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής». Ο φορέας αυτός θα έχει τον κεντρικό συντονισμό των δράσεων, ώστε να μην υπάρχουν αποσπασματικά προγράμματα, αλλά μια πιο σταθερή πολιτική με συνέχεια.

Παράλληλα, προβλέπεται η ίδρυση ειδικού ταμείου κατοικίας. Σε αυτό θα συγκεντρώνονται χρήματα, αλλά και δημόσια ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν. Σκοπός του ταμείου θα είναι να δημιουργεί, να ανακαινίζει και να διαχειρίζεται κατοικίες που θα διατίθενται με κοινωνικά ή προσιτά ενοίκια. Το ταμείο θα λειτουργεί με τρόπο που θα του επιτρέπει να ανατροφοδοτείται. Δηλαδή, τα έσοδα από μισθώσεις ή άλλες χρήσεις των ακινήτων δεν θα χάνονται, αλλά θα επιστρέφουν στο ίδιο το σύστημα. Θα χρησιμοποιούνται για επισκευές, αναβαθμίσεις και για τη δημιουργία νέων κατοικιών. Έτσι, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός και όχι ένα πρόγραμμα με περιορισμένη διάρκεια.

Μεγάλο βάρος όμως δίνεται και στα κενά διαμερίσματα. Πολλά σπίτια, κυρίως στα αστικά κέντρα, παραμένουν αυτή τη στιγμή κλειστά είτε επειδή χρειάζονται ανακαίνιση είτε επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να τα διαθέσουν στην αγορά. Μέσα από τα νέα εργαλεία που θα ανακοινωθούν, σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα, επιδιώκεται να δοθούν κίνητρα ώστε αυτά τα ακίνητα να επιστρέψουν στη χρήση και να αξιοποιηθούν για κοινωνική ή προσιτή μίσθωση.

Αντίστοιχα, σημαντικό ρόλο στο σχέδιο έχουν και τα ανενεργά στρατόπεδα. Πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς των Ενόπλων Δυνάμεων και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν για στεγαστικές παρεμβάσεις. Μέσω ειδικών πολεοδομικών σχεδίων θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη κατοικιών εντός αυτών, με αντάλλαγμα ένα μέρος τους να διατίθεται σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και πρόσθετα πολεοδομικά κίνητρα για μεγάλα ακίνητα που σήμερα είναι ανενεργά ή υποαξιοποιημένα, καθώς και για εκτάσεις κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με απλά λόγια, το κράτος θέλει να κινητοποιήσει ακίνητη περιουσία που σήμερα δεν αποδίδει, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες. Σε τοπικό επίπεδο, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης μέσα στα κέντρα κοινότητας των δήμων. Τα γραφεία αυτά θα λειτουργούν ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους ιδιοκτήτες, τους δήμους, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς που θα υλοποιούν τα προγράμματα. Η δουλειά τους θα είναι να καταγράφουν διαθέσιμα ακίνητα, να βοηθούν στις διαδικασίες μίσθωσης και να παρακολουθούν αν τηρούνται οι όροι με τους οποίους διατίθενται τα σπίτια. Έτσι, η στεγαστική πολιτική θα αποκτήσει και τοπικό χαρακτήρα, πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει τονίσει ότι για να πετύχει το νέο σχέδιο χρειάζονται καθαροί κανόνες. Αυτό σημαίνει σαφή κριτήρια για το ποιοι θα είναι δικαιούχοι, διαφανείς διαδικασίες για τη διάθεση των κατοικιών και μηχανισμοί παρακολούθησης. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η δημιουργία μητρώων κατοικιών και δικαιούχων, αλλά και η χρήση ψηφιακών εργαλείων. Μέσα από αυτά θα παρακολουθείται πόσα σπίτια είναι διαθέσιμα, ποια είναι η ζήτηση και πώς χρησιμοποιούνται οι κατοικίες που εντάσσονται στα προγράμματα. Στον σχεδιασμό τέλος υπάρχει ακόμη η πιθανότητα ο νέος φορέας να συνδεθεί με το Κτηματολόγιο, ώστε το κράτος να έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα και την αγορά κατοικίας. Αυτό θεωρείται εξίσου κρίσιμο, καθώς χωρίς αξιόπιστα στοιχεία θα είναι δύσκολο να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις.