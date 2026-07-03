Η στεγαστική πίεση στην Ελλάδα παραμένει έντονη, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία ταχύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενοικίων, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κροατία, όπου τα μισθώματα εκτινάχθηκαν κατά 21,9%, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία με άνοδο 6,4%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα ενοίκια. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν άνοδο 1,2%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 0,7%, γεγονός που δείχνει ότι η ανοδική τάση στην αγορά ακινήτων παραμένει ισχυρή.

Πού αυξήθηκαν περισσότερο οι τιμές των κατοικιών

Η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατοικίες ακριβαίνουν ταχύτερα από τα μισθώματα.

Μεταξύ του μέσου όρου του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών κατέγραψαν:

Πορτογαλία: +10,3%

Βουλγαρία: +9,4%

Σλοβακία: +9,1%

Στον αντίποδα, πτώση στις τιμές των κατοικιών σημειώθηκε μόνο σε δύο χώρες: στη Γαλλία (-0,5%) και στη Φινλανδία (-1,8%).

Τα ενοίκια αυξήθηκαν σχεδόν παντού

Σε ό,τι αφορά τα μισθώματα, η ανοδική τάση ήταν σχεδόν καθολική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Σλοβενία ήταν η μοναδική χώρα όπου τα ενοίκια μειώθηκαν (-0,9%), ενώ στη Φινλανδία παρέμειναν αμετάβλητα. Σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη καταγράφηκαν αυξήσεις, με την Κροατία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο και την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των χωρών με τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις.

Η μεγάλη εικόνα της τελευταίας 15ετίας

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από το 2010 μέχρι σήμερα οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία.

Μέχρι τα μέσα του 2011 κινούνταν σχεδόν παράλληλα. Στη συνέχεια, όμως, τα ενοίκια συνέχισαν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό, ενώ οι τιμές των κατοικιών εμφάνισαν πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Από το 2015 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν έντονη άνοδο. Ακολούθησε μια περίοδος ήπιας διόρθωσης και σταθεροποίησης, πριν επιστρέψουν σε ανοδική τροχιά από το 2024.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, με τη στέγαση να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά ζητήματα για εκατομμύρια πολίτες. Στην Ελλάδα, όπου η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση ισχυρή, οι αυξήσεις στα ενοίκια εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το κόστος στέγασης για νοικοκυριά και νέους που αναζητούν κατοικία.