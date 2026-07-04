Ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά ακίνητα της Θεσσαλονίκης αποκτά νέα ζωή και διεθνή ταυτότητα. Η DIMAND και η Hilton ανακοίνωσαν επίσημα τη σύναψη συμφωνίας για τη δημιουργία του “Hilton Thessaloniki”, του πρώτου ξενοδοχείου της αμερικανικής αλυσίδας στη νύμφη του Θερμαϊκού με ορίζοντα εγκαινίων το 2029.

Το project θα αναπτυχθεί στο ιστορικό συγκρότημα της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης, μιας περιοχής που βρίσκεται σε τροχιά επενδυτικής ανασύνταξης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία: αντανακλά μια συνειδητή αστική στρατηγική, με στόχο όχι μεμονωμένες αναπτύξεις, αλλά την ολιστική αναγέννηση μιας ολόκληρης αστικής γειτονιάς.

184 δωμάτια, δύο κτήρια, μία ταυτότητα

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε συνολική δυναμικότητα 184 δωματίων και σουιτών, κατανεμημένων σε δύο αρχιτεκτονικά διακριτά κτήρια. Το νέο, βιοκλιματικό κτήριο των 7 ορόφων, έργο του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners , θα φιλοξενεί 153 δωμάτια, δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, αίθουσες συνεδρίων, χώρους ευεξίας, ενώ το rooftop pool με πανοραμική θέα στον Θερμαϊκό αναμένεται να αποτελέσει από μόνο του σημείο αναφοράς για την πόλη. Το κτήριο στοχεύει σε πιστοποίηση LEED Gold.

Το δεύτερο κτήριο είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον αφηγηματικά: ένα εκ των τριών διατηρητέων κτηρίων της πρώην ζυθοποιίας θα αποκατασταθεί πλήρως και θα επαναλειτουργήσει ως boutique ξενοδοχειακή μονάδα 31 δωματίων, με spa, χαμάμ, χώρους εστίασης και σε μια έξυπνη αναφορά στο βιομηχανικό παρελθόν του κτηρίου, microbrewery. Την αρχιτεκτονική μελέτη του διατηρητέου αναλαμβάνει το γραφείο Georges Batzios Architects.

Νέο κεφάλαιο για τη Hilton στη Βόρεια Ελλάδα

Για τη Hilton, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική της για την Ελλάδα, χώρα στην οποία ο Όμιλος διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο 71 ξενοδοχείων, 50 σε λειτουργία και τα υπόλοιπα υπό ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη, ωστόσο, παρέμενε μέχρι σήμερα εκτός του χάρτη της αλυσίδας, παρά την αυξανόμενη τουριστική και επιχειρηματική δυναμική της. Το “Hilton Thessaloniki” έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εντασσόμενο στο ήδη ισχυρό ελληνικό χαρτοφυλάκιο του brand Hilton Hotels & Resorts, δίπλα σε μονάδες όπως το Conrad Athens The Ilisian και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa.

Στελέχη μιλούν για «ψήφο εμπιστοσύνης» στην πόλη

Στελέχη και των δύο πλευρών χαρακτήρισαν τη συμφωνία ορόσημο. Ο Alan Mantin, Vice President Development Southern Europe της Hilton, τόνισε ότι η κίνηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου στην ελληνική αγορά. Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της DIMAND, μίλησε για ωρίμανση της αγοράς της Θεσσαλονίκης και επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της εταιρείας: επένδυση όχι σε μεμονωμένα ακίνητα, αλλά σε ολόκληρες περιοχές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director Development Greece & Cyprus της Hilton, μίλησε για την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, ενώ ο Νίκος Τρικουράκης, Head of Hospitality της DIMAND, το χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης» στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης.

Ένα ευρύτερο στοίχημα για τη Δυτική Πύλη

Το “Hilton Thessaloniki” δεν είναι ένα μεμονωμένο ξενοδοχειακό έργο, αλλά κομμάτι ενός πολύ ευρύτερου σχεδίου: της ανάπλασης μικτών χρήσεων του ΦΙΞ, που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, εμπόριο, πολιτισμό και δημόσιο χώρο. Μαζί με τις υπόλοιπες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην περιοχή, το εγχείρημα φιλοδοξεί να μετατρέψει τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης σε μια νέα, ζωντανή γειτονιά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ταυτότητα και τον ρόλο της πόλης στον διεθνή τουριστικό χάρτη.