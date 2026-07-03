Σε προσωρινή συμφωνία διάρκειας ενός έτους κατέληξαν το Ιράκ και η Τουρκία, με στόχο να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εξαγωγές ιρακινού πετρελαίου μέσω του αγωγού που συνδέει την Περιφέρεια του Κουρδιστάν με το τουρκικό λιμάνι του Τζεϊχάν, στην κοιλάδα των Αδάνων.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο δρ. Χαζάλ Χοστάνι, γενικός διευθυντής Συμβάσεων στο υπουργείο Φυσικών Πόρων της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν, μετά από διήμερες επαφές στην Άγκυρα ανάμεσα σε αξιωματούχους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ, της κουρδικής διοίκησης και της Τουρκίας.

Εντατικές διαπραγματεύσεις στην Άγκυρα

Σύμφωνα με τον Χοστάνι, εκπρόσωποι του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας του Κουρδιστάν συμμετείχαν στην υψηλόβαθμη ιρακινή αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την τουρκική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν εντατικές οικονομικές, νομικές και τεχνικές διαβουλεύσεις με ανώτατα στελέχη του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.

«Κατά τη διήμερη επίσκεψη πραγματοποιήσαμε σειρά εντατικών οικονομικών, νομικών και τεχνικών συναντήσεων με ανώτερους αξιωματούχους του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας», ανέφερε.

Στόχος η αποφυγή διακοπής των εξαγωγών

Οι συνομιλίες κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύνταξη και υπογραφή προσωρινού πρωτοκόλλου, το οποίο θα επιτρέπει τη συνέχιση των εξαγωγών ιρακινού αργού πετρελαίου προς το Τζεϊχάν.

Στο πρωτόκολλο περιλαμβάνεται και το πετρέλαιο που παράγεται στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν.

Η προσωρινή συμφωνία θεωρείται αναγκαία, καθώς η ισχύουσα μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας λήγει αργότερα μέσα στον μήνα.

«Σκοπός αυτής της προσωρινής συμφωνίας διάρκειας ενός έτους είναι να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές πετρελαίου προς το Τζεϊχάν θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Χοστάνι.

Περισσότερα από 200.000 βαρέλια ημερησίως

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 200.000 βαρέλια ιρακινού πετρελαίου ημερησίως εξάγονται σήμερα μέσω του αγωγού της Περιφέρειας του Κουρδιστάν προς το τουρκικό λιμάνι.

Η συνέχιση αυτής της ροής θεωρείται κρίσιμη τόσο για τα έσοδα του Ιράκ όσο και για την οικονομική σταθερότητα της Περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Παράλληλα, το Τζεϊχάν διατηρεί τον ρόλο του ως βασικός ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Χρόνος για νέα μακροχρόνια συμφωνία

Το προσωρινό πρωτόκολλο θα λειτουργήσει ως μεταβατικό πλαίσιο, δίνοντας χρόνο στη Βαγδάτη, την Ερμπίλ και την Άγκυρα να διαπραγματευτούν μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν τόσο στους μηχανισμούς συνέχισης των εξαγωγών όσο και στη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Στην ιρακινή αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών και Πετρελαίου, καθώς και στελέχη του υπουργείου Φυσικών Πόρων της κουρδικής διοίκησης.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν ο δρ. Χαζάλ Χοστάνι, γενικός διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων και Συμβάσεων, και ο δρ. Μπαρόζ Ίζο, γενικός διευθυντής Τεχνικών Υποθέσεων.

Ευρύτερη ενεργειακή συνεργασία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κουρδικού υπουργείου Φυσικών Πόρων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους, τα εμπλεκόμενα μέρη θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε νέα, συνολική συμφωνία που δεν θα περιορίζεται μόνο στη μεταφορά πετρελαίου, αλλά θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη οικονομική και ενεργειακή συνεργασία.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ενεργειακές σχέσεις Βαγδάτης, Ερμπίλ και Άγκυρας έχουν κατά καιρούς επιβαρυνθεί από νομικές διαμάχες, δημοσιονομικές διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαχείριση των πετρελαϊκών εσόδων.