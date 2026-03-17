Η κυβέρνηση της Κουρδικής Περιφέρειας του Ιράκ συμφώνησε με την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βαγδάτης να αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του αγωγού προς την Τουρκία, με τελικό προορισμό το λιμάνι Τζεϊχάν στον νότο των Αδάνων.

Η συμφωνία αυτή ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης και οικονομικών πιέσεων, με την Βαγδάτη να επιδιώκει να ενισχύσει τις ροές και να αποφύγει επιπλέον απώλειες εσόδων από τις εξαγωγές.

Ο πρωθυπουργός του Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, τόνισε ότι οι «πρωτοφανείς» συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα καθιστούν αναγκαία την επανεκκίνηση των ροών μέσω Τουρκίας και υπογράμμισε πως συνεχίζονται οι συζητήσεις για διασφάλιση εγγυήσεων προς διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες ώστε να επαναλειτουργήσουν οι εξαγωγές με ασφάλεια.

Η απόφαση σηματοδοτεί πιθανή επανέναρξη της ροής του πετρελαίου εντός ημερών, αν ολοκληρωθούν τεχνικές και πολιτικές διευθετήσεις.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα στην περιοχή, όπως περιγράφεται στην ανάλυση του Newsbeast. Η ενίσχυση του βόρειου άξονα εξαγωγών μέσω Τουρκίας, δηλαδή από το Ιράκ προς το Τζεϊχάν, αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία εν μέσω διαταραχών στις παραδοσιακές νότιες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το ρόλο του Ορμούζ ή της Βασόρας όσον αφορά τον όγκο και τη ρευστότητα των εξαγωγών, η επανεκκίνηση των ροών μέσω Τουρκίας αποτελεί μια στρατηγική εναλλακτική «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για το Ιράκ σε περιόδους αβεβαιότητας.

Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν δύο βασικές τάσεις: